CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards

Стартовал прием заявок на получение общероссийской кросс-отраслевой премии Data Fusion Awards 2024. Авторитетное жюри отметит достижения компаний, образовательных организаций и госструктур в области машинного обучения, технологий работы с данными и искусственного интеллекта.

Data Fusion Awards 2024

CNews и спонсор проекта ВТБ 16 ноября 2023 г. объявили о старте приема заявок на получение ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в области технологий работы с данными и искусственным интеллектом Data Fusion Awards 2024. Наградой отметят выдающиеся достижения компаний, образовательных учреждений и госструктур, которые развивают подход Data Fusion в России, оптимизируют свою работу, обрабатывая массивы больших данных и применяя технологии искусственного интеллекта.

Экономика данных, безопасная передача информации, развитие российского сегмента open source для работы с большими данными, наращивание операционной эффективности компаний с помощью новых технологий — все это подразумевает подход Data Fusion, на который делают акцент все больше компаний.

«Банк ВТБ уже не первый год популяризирует концепцию Data Fusion. И мы видим, как профессиональное сообщество вокруг технологий объединения данных постоянно растет. С каждым годом интересных решений в рамках премии становится все больше, и для нас как для крупного игрока финтех-рынка важно, что ВТБ оказывает непосредственное влияние на формирование этой профессиональной среды. Мы стремимся к расширению круга единомышленников и партнеров и приглашаем к участию желающих продемонстрировать свои достижения в области анализа и синергии данных», — прокомментировал Максим Коновалихин, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и моделирования ВТБ.

Премия Data Fusion Awards проходит уже в третий раз, первая была запущена в 2021 г. Идея премии — в том, чтобы открывать и фиксировать прорывные тренды в применении ИИ и подготовке кадров для анализа данных. Среди победителей прошлых лет — VK Tech, «Газпромнефть», ГПМ «Дата», Московская биржа, «Северсталь диджитал», «Магнит», «Вымпелком», «Альфа-банк», МФТИ, «Сколтех» и другие.

Сбор заявок

Прием заявок на получение премии пройдет с 16 ноября 2023 г. по 24 января 2024 г. на официальном сайте премии. Конкурсный отбор будет проходить по четырем номинациям: «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе», «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

Помимо основных номинаций награды будут вручены в специальной номинации Гран-при ВТБ.

Прием заявок продлится до 24 января 2024 года

«По конкурсным проектам, которые поступают в оргкомитет премии Data Fusion Awards, очень интересно следить за живыми трендами в области анализа данных и применения искусственного интеллекта в России, — отметила Александра Кирьянова, главный редактор CNews и член жюри премии Data Fusion Awards. — Так, в 2022 году мы увидели бум объединения и анализа данных космического мониторинга вместе с госданными. В 2023 году мы наблюдали усиление тренда на обучение анализу данных бизнес-пользователей, росла роль решений с открытым кодом, все большее распространение получали платформы, поставляющие аналитику как сервис. С интересом и нетерпением ждем новых конкурсных заявок на премию 2024 года».

В работе жюри ежегодно принимают участие эксперты в области технологий больших данных и ИИ, среди них заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, главный редактор CNews Александра Кирьянова, директор по работе с данными X5 Retail Group Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова, научный руководитель образовательной программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» НИУ ВШЭ Юрий Зеленков, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, доцент Центра «Сколтеха» по научным и инженерным вычислительным технологиям для задач с большими массивами данных Евгений Бурнаев.

После окончания приема заявок 24 января 2024 г. организаторы премии проверят их на соответствие конкурсным требованиям и представят на рассмотрение жюри конкурса. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в рамках конференции Data Fusion 2024 в Москве 18 апреля 2024 г.

Подробная информация об условиях конкурса на сайте.