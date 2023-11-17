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Субъектам КИИ запретят использовать иностранные ПО и «железо» в сентябре 2024 г. Но будут исключения

Правительство России выпустило новое постановление о переходе субъектов критической информационной инфраструктуры России на использование отечественного ПО и «железа» до 1 сентября 2024 г. Но есть механизм исключения, позволяющий использовать иностранные софт и железо при отсутствии российских аналогов.

Новое постановление правительства

С 1 сентября 2024 г. субъектам критической информационной инфраструктуры (КИИ) будет запрещено закупать приобретать и использовать иностранные программно-аппаратные комплексы (ПАК). 16 ноября 2023 г. на официальном правовом портале было опубликовано соответствующее постановление правительства России.

В соответствии с Федеральным законом №187 от 26 июля 2017 г. «О безопасности критической информационной инфраструктуры России» к субъектам КИИ относятся государственные органы и учреждения, юридические лица или индивидуальные предприниматели, которым принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети или автоматизированные системы управления, функционирующие в сферах здравоохранения, финансов, энергетики, науки, транспорта, связи, военно-промышленного комплекса и ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической, химической промышленностей.

С 1 сентября 2024 г. субъектам КИИ России будет запрещено приобретать и использовать ПАК, которые не является доверенными. До 1 января 2030 г. субъектам КИИ необходимо будет перейти на преимущественное использование доверенных ПАК (доля доверенных ПАК равна 100%).

По версии документа ПАК – это радиоэлектронная продукция, в том числе телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение (ПО) и технические средства, работающие совместно для выполнения одной или нескольких сходных задач.

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Фото: Российская академия наук
С 1 сентября 2024 г. будет запрещено закупать и использовать иностранные ПАК на субъектах КИИ России

В свою очередь, доверенный ПАК – это ПАК, который соответствует одновременно всем критериям, описанным в законе.

Механизм исключений

В документе сказано, что допускается к использованию иная продукция «в случае отсутствия произведенных в России доверенных ПАК, являющихся аналогами приобретенных субъектами КИИ».

Из документа следует, что управлять этим механизмом будет Министерство промышленности и торговли России. Ведомство будет выдавать заключение об отсутствии аналога, тем самым разрешая использование не доверенных ПАК в конкретном случае.

Собеседник из Минпромторга сказал, что механизм исключения будет работать на основании постановления Правительства России № 1135 от 20 сентября 2017 г. «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в России аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства России».

Ответственные ведомства

Минздрав, Минобрнауки, Минтранс, Минцифры, Минфин и Министерство энергетики России назначены ответственными за переход субъектов КИИ на преимущественное применение доверенных ПАК в своих сферах.

Минпромторг России будет отвечать за субъекты КИИ в области оборонной, горнодобывающей, металлургической и химических промышленности. Представитель Минпромторга отметил, что ведомство обеспечит взаимодействие с целью мониторинга состояния перехода путем обмена сводными отчетами и выписками.

Ответственность коснулась не только министерств, но и другие государственные учреждения. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии будет отвечать за переход субъектов КИИ в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, «Росатом» в области атомной энергии, а «Роскосмос» в области ракетно-космической промышленности.

Необходимо отметить, что Банк России будет отвечать за этот переход в банковской сфере и иных сферах финансового рынка, а также будет частично организовать его для ряда финансовых организаций.

Перечисленные ведомства должны будут определить должностное лицо в должности не ниже заместителя руководителя уполномоченного органа, которое будет отвечать за организацию перехода субъектов КИИ на использование доверенных ПАК.

Дмитрий Федонин

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