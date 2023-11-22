Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт

Букмекерские конторы хотят обязать выплачивать вознаграждение правообладателям компьютерных игр, большинство из которых — компании из недружественных стран. Они могут запретить использование своих игр российскими организаторами киберспортивных турниров и обрушить растущий букмекерский бизнес.



Отчисления разработчикам

Букмекерские конторы могут обязать выплачивать вознаграждение правообладателям компьютерных игр. Размер, порядок и сроки выплаты таких вознаграждений может утверждать правительство, пишут «Ведомости». Букмекеры уже платят отчисления со ставок в адрес профильных спортивных федераций через ЕРАИ (Единый регулятор азартных игр). Правообладателям игр выплат не полагается.

«Сейчас идет проработка законодательной инициативы, но планируем внести ее в ближайшем будущем», — уточнил Амир Хамитов («Новые люди»), руководитель рабочей группы «Развитие спорта высоких технологий в России» при комитете по физической культуре и спорту Госдумы, предложившей идею к обсуждению.

По данным президента Федерация компьютерного спорта (ФКС) Дмитрия Смита, сейчас крупные соревнования, на которые букмекеры принимают ставки, проводятся примерно по 20 играм, 16 из которых созданы иностранными правообладателями. В «Лиге Ставок» около 95% всех ставок, по данным руководителя направления киберспорта букмекерской компании Михаила Журавского, приходятся на Dota 2 и Counter-Strike, которые являются главными киберспортивными дисциплинами в СНГ.

Фото: Freepik Букмекеров хотят обязать платить процент от ставок на киберспорт правообладателям компьютерных игр

«Предлагается создать легитимный механизм использования игр и ПО и направлять отчисления в ЕРАИ, чтобы потом правообладатели смогли за ними обращаться, когда успокоится международная обстановка. А если они не обратятся, например, в течение трех лет, их можно будет перераспределять на спорт, федерациям или российским разработчикам игр», — сказал Хамитов.

Игры могут запретить

Правообладатели игр — это в основном компании из недружественных стран. Они могут запретить использование игр российскими организаторами соревнований по киберспорту или фиджитал, опасается Хамитов.

Сооснователь студии Vengeance Games Константин Сахнов приводит в пример платформу Steam, где покупка российскими физлицами игр не запрещена, но пополнить кошельки напрямую с российских карт нельзя. При этом остается возможность пополнять счет, например, через Казахстан.

Чтобы лишить россиян и этой лазейки, корпорация Sony отключила возможность покупки видеоигр в PS Store в Казахстане, как писал CNews.

Ставки на киберспорт в России

Ставки на киберспорт уступают традиционным видам спорта, таким как футбол и хоккей, объем ставок на киберспорт пока остается не очень большим, сказала «Ведомостям» руководитель киберспортивного направления Fonbet Яна Лукомская. Но наблюдается устойчивая тенденция к росту интереса у молодой аудитории.

«Лига Ставок» в I квартале 2023 г. отчиталась об увеличении на 25% средней суммы ставок на киберспорт по сравнению с аналогичным периодом в 2022 г., добавил Журавский. Более чем на 35% за последние два года выросли ставки на киберспортивные команды.

«Коммерсант» в июне 2023 г. отмечал высокую заинтересованность букмекеров в развитии киберспорта в России — они создают свои клубы, набирают компетенции в киберспортивном менеджменте.