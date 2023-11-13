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Из Минцифры ушел глава департамента, отвечающего за кибербезопасность

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин оставляет должность, которую занимал с июня 2021 г. Бенгин уходит по собственному желанию. Его новое место работы не уточняется.

Уходит по собственному желанию

Директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин оставляет должность в министерстве по собственному желанию, пишет «Коммерсант». Информацию об отставке сам чиновник подтвердил изданию, не уточнив новое место работы.

Руководящую позицию в Минцифры Бенгин занимал с 18 июня 2021 г. Он развивал направление кибербезопасности — от борьбы с телефонным мошенничеством до обеспечения защиты государственных информсистем.

В период его работы Минцифры запустило тестирование информсистем «белыми хакерами» на наличие уязвимостей Bug Bounty, единую платформа верификации телефонных вызовов «Антифрод» для борьбы с телефонными мошенниками.

С участием Бенгина в Минцифры разрабатывался и законопроект об оборотных штрафах для бизнеса за утечки данных. Документ проходит финальные стадии согласования и может быть внесен в Госдуму до конца 2023 г.

Департамента обеспечения кибербезопасности, возглавляемый Бергиным, по данным CNews отвечал за развитие федерального проекта «Информационная безопасность».

Карьера до Минцифры

До назначения в Минцифры Бенгин проработал в Positive Technologies почти 6,5 лет. Начал он там свою карьеру в 2014 г. с должности руководителя отдела поддержки продаж. В 2019 г. он перешел на пост директора по развитию продуктового направления.

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Фото: Positive Technologies
Владимир Бенгин почти 2,5 года отвечал в Минцифры за информационную безопасность

Владимир Бенгин родился в 1988 г. В 2010 г. окончил Национальный исследовательский ядерный университет НИЯУ МИФИ по специальности «Комплексное обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».

Согласно его странице в LinkedIn, первым местом его работы стала компания ООО «Кабест», основанная в Москве в 2008 г. Ее основной вид деятельности по ОКВЭД – «деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая».

В этой компании Бенгин проработал с июля 2011 г. по июль 2013 г., занимая различные должности. В частности, он был главным специалистом отдела внедрения, а позже стал заместителем этого отдела. В его задачи входили проектирование и внедрение комплексных ИБ-систем.

С 2013 по 2014 г. Бенгин работал в ЗАО «Практика безопасности» на должности заместителя начальника отдела.

Перестановка кадров

За последнее время Минцифры покинули также три замминистра.

В середине сентября 2023 г. Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря — заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Пак проработал в Минцифры 11 лет. В конце сентября 2023 г ведомство покинул Дмитрий Ким, который два года отвечал за направление телекоммуникаций. А в начале ноября стало известно об увольнении замминистра Дмитрия Огуряева, отвечавшего за электронное правительство с 2020 г.

Пак перешел в «Ростелеком». Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке предполагал, что и Ким тоже вернется в «Ростелеком», где он был вице-президентом до назначения в министерство. Новое место работы Огуряева не сообщалось.

Анна Любавина

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