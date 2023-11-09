Конференция CNews «Современные контакт-центры 2023» состоится 5 декабря

5 декабря 2023 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2023».

5 декабря 2023 г. CNews проведет конференцию «Современные контакт-центры 2023».

С докладами выступят:

Виталий Палин, руководитель управления автоматизации, HeadHunter;

Анна Дубровская, руководитель управления клиентского сервиса, «Абсолют Страхование»;

Алина Логвинова, директор по дистанционному клиентскому обслуживанию, «Ингосстрах»;

Вероника Кочетова, начальник отдела сопровождения урегулирования убытков, «Ингосстрах»;

Роман Потишний, генеральный директор, SIGURD IT;

Владислав Вирясов, директор, «Авантелеком»;

Сергей Шишмарев, генеральный директор, «Ростелеком Контакт-центр»;

Вера Пушкарёва, руководитель направления по анализу данных, Сбербанк;

Максим Конохов, PM-партнёр Розничного блока, Сбербанк;

Элеонора Торубарова, руководитель проекта службы методологии и контроля качества в контактном центре, ВТБ;

Татьяна Курганович, руководитель направления управления «Контактный центр», ВТБ;

Кристине Бейрис, руководитель Службы обучения и управления качеством Управления Развития Контактного центра, Банк ВТБ;

Яна Строганова, заместитель начальника управления Развитие контактного центра - руководитель центра дистанционного обслуживания, ВТБ;

представитель компании VOXYS.

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции российского рынка

Современный контакт-центр 一 это АТС с маршрутизацией и искусственным интеллектом.

Сертификаты, которые подтверждают киберзащищенность горячих линий, чат-ботов и омниканалов.

Растет спрос на решения, которые определяют эмоциональную окраску разговоров и выделяют негативные реакции.

Повышается качество контроля при обслуживании клиентов.

Бесшовная интеграция в различные каналы связи при общении с одним клиентом.

Управление контакт-центром в условиях быстрых изменений.

Технологии для контакт-центров

Основные критерии выбора платформы для контакт-центра 一 высокие масштабируемость и защищенность.

Персонализированное автоматическое голосовое меню на основе индивидуального портрета клиента.

Резервирование сеансов связи помогает не пропустить запланированные звонки из-за высокой нагрузки.

Создание гибких сценариев в режиме No-code.

Виртуальные контакт-центры на базе облачных технологий.

Речевая онлайн-аналитика.

Проекты 2022 года

Как искусственный интеллект в контакт-центре снижает нагрузку на операторов?

Персонализированные сценарии обслуживания клиентов, созданные с помощью искусственного интеллекта?

Сколько стоит защитить обработку персональной информации в контакт-центре?

Как автоматическое определение эмоций клиента помогает повысить эффективность бизнеса?

Можно ли с помощью искусственного интеллекта увеличить долю согласий на покупку услуги?

Как с помощью искусственного интеллекта адаптировать ответы чат-бота к внешним изменениям?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.