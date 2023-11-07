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Назначен ответственный за управление БПЛА в небе России

Правительство назначило Госкорпорацию по организации воздушного движения поставщиком услуг по обслуживанию линий управления и контроля беспилотников. Параллельно Госкомиссия по радиочастотам выделила корпорации частоты на территории шести регионов.

Назначение ГК по ОрВД ответственным за организацию управления беспилотников

Глава Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении «Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ» (ГК по ОрВД) государственным поставщиком услуг по обслуживанию линий управления беспилотными авиационными системами (БАС) и контроля беспилотных авиационных систем. Соответствующий документ размещен по Официальном портале опубликования правовых актов.

Согласно Воздушному кодексу, государственный поставщик услуг по обслуживанию линий управления БАС предоставляет каналы передачи данных в целях расширения зоны действия линий управления БАС и контроля БАС и предоставляет в пользование радиочастоты линий управления БАС и контроля БАС.

ГК по ОрВД и ее финансовые проблемы

ГК по ОрВД является оператором аэронавигационного обслуживания пилотируемых воздушных судов, предприятия подведомственно Росавиации. В 2022 г. государство выделило ГК по ОрВД 17,9 млрд руб., предприятие получило чистый убыток в размере 25,5 млрд руб. Весной 2023 г. Правительство решило выделить ГК по ОрВД 5 млрд руб, а летом 2023 г. еще 5 млрд руб.

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Фото: diana.grytsku на Freepik
Госкорпорацию по организации воздушного движения стала поставщиком услуг по обслуживанию линий управления и контроля беспилотников

До пандемии коронавируса основная часть доходов ГК по ОрВД приходилась на обслуживание иностранных авиакомпаний, которые в 2020 г. резко сократили свои полеты через воздушное пространство России. Ситуацию усугубили антироссийские санкции, приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в Россию и через территорию страны.

Принципиальное решение о назначении ГК по ОрВД ответственным за линии управления и контроля БАС было принято еще весной 2023 г. Как рассказывал замруководителя Росавиации Дмитрий Ядров, ГК по ОрВД – это крупное предприятие, в котором работает 28 тыс. человек. Минобороны, ФСБ (Федеральная служба безопасности) и ФСО (Федеральная служа охраны) согласились с таким предложением, говорил Ядров.

Частоты для ГК по ОрВД на территории шести регионов

В конце сентября 2023 г. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение о выделении частот ГК по ОРВД на территории шести российских регионов для использования радиоэлектронных средств (РЭС) линий управления БАС и контроля БАС гражданского назначения. Соответствующий проект решения был подготовлен Росавиацией.

Частоты, выделенные ГКРЧ для ГК ОрВД с целью организации линий управления и контроля беспилотников

Субъект федерации Выделенные частоты
1 Ямало-Ненецкий автономный округ 390,125-398,875 МГц
5030,4-5091 МГц
2 Республика Башкортостан 390,125-398,875 МГц
5030,4-5091 МГц
3 Камчатский край 390,125-398,875 МГц
5030,4-5091 МГц
4 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 390,125-398,875 МГц
5030,4-5091 МГц
5 Чукотский автономный округ 390,125-398,875 МГц
5030,4-5091 МГц
6 Томская область 390,125-398,875 МГц
5030,4-5091 МГц

Источник: CNews Analytics

Проект решения был подготовлен во исполнение поручения Президента России Владимира Путина от декабря 2022 г., в котором говорилось о необходимости создания благоприятных условия для развития рынка беспилотных авиационных систем путем выделения радиочастотных диапазонов с учетом рекомендаций сектора радиосвязи Международного союза электросвязи.

Речь идет о Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском и Чукотском автономном округах, Камчатском крае, Республике Башкортостан и Томской области. Частоты выделены в диапазонах 390,125-389,875 МГц и 5,03-5,091 ГГц. Данные регионы выбраны в соответствие с национальным проектом «Беспилотные авиационные системы», который предполагает на их территории проведение первоочередных мероприятий по оснащению маршрутной сети использования БАС необходимым оборудованием.

Для использования частот РЭС линий управления БАС и контроля БАС гражданского назначения, не относящихся к средствам радиотехнического обеспечения полетов воздушных судов и радиосвязи с ними, необходимо будет получать разрешения на основании заключения экспертизы возможности использования указанных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования гражданскими и правительственными РЭС.

Также Минтранс должен быть утвердить порядок, в соответствие с которым ГК по ОрВД будет предоставлять по заявлениям владельцев беспилотных воздушных судов и поставщиков услуг линий управления БАС и контроля БАС гражданского назначения в их пользование радиочастоты для РЭС, обеспечивающих функционирований линий управления БАС и контроля БАС.

Мнение эксперта

«Для беспилотников нужно создавать свою систему управления воздушным движением, - поясняет CNews источник на телекоммуникационном рынке. – Ассоциации 3GPP и GSMA и сотовые операторы предлагают на глобальном уровне использовать сотовую связь для дополнения системы управления воздушным движением но там есть место и отдельным полосам для сращивания существующей системы управления воздушным транспортом (УВД) и новой системой УВД для дронов».

Игорь Королев

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