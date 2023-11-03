Российская электронная платформа для упрощения экспортера начнет получать сведения о бюджетных субсидиях и отборе их получателей

По распоряжению Михаила Мишустина ИС «Одно окно» на платформе «Мой экспорт» с 2024 г. начнет получать новые данные от трех министерств и Росприроднадзора. В системе также обновился раздел «Электронная торговля». Это облегчит российскому бизнесу выход на экспорт и позволит увеличить эффективность продаж.



Новые возможности для выхода на экспорт

Правительство России расширило возможности информационной системы «Одно окно» для участников внешнеторговой деятельности. Об этом говорится в подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным распоряжении, с которым ознакомилось агентство «Прайм».

«Одно окно» работает на базе цифровой экосистемы «Мой экспорт», которая обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт.

«Российский экспортный центр» (РЭЦ, группа «ВЭБ.РФ»), который является оператором платформы, с 2024 г. будет получать новые данные от Министерства промышленности и торговли, Министерства сельского хозяйства, Министерства финансов и Росприроднадзора.

Информация от министерств

Минпромторг будет предоставлять оператору информацию о нереализованном остатке тарифных квот. Минсельхоз — сведения из разрешительного документа на ввоз химических средств для защиты растений.

Фото: РЭЦ Выходить на экспорт российскому бизнесу станет легче с обновленной платформой ИС «Одно окно»

Минфин будет передавать через систему сведения о бюджетных субсидиях и результатах отбора их получателей. Росприроднадзор, в свою очередь, будет предоставлять сведения из разрешительного документа на ввоз озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей эти вещества.

Раздел «Электронная торговля»

РЭЦ сообщил также об обновлении раздела «Электронная торговля», пишет РИА «Новости». Это позволит российским продавцам оптимизировать свои действия и увеличить эффективность продаж на зарубежных рынках.

«В обновленный раздел добавлена информация о национальных магазинах Российского экспортного центра, которые являются авторизованными коллективными аккаунтами отечественной продукции на крупнейших зарубежных маркетплейсах», — говорится в сообщении РЭЦ.

Теперь на «Мой экспорт» доступны все необходимые сведения — информация о количестве национальных магазинов на каждой площадке, их специфике и аккредитованных партнерах. Пользователи могут даже увидеть истории успеха резидентов национальных магазинов, а также скриншоты и видео с маркетплейсов.

20 дней вместо полугода

«Одно окно» на портале «Мой экспорт» начало работать в 2020 г. Его задача — упростить предпринимателям доступ на внешние рынки, сняв излишние административные барьеры, сказал в интервью CNews вице-президент РЭЦ Алексей Михайлик в ноябре 2021 г.

В основе платформы лежит огромный объем данных. В развитие системы вовлечены десятки государственных ведомств. Здесь компании могут найти потенциальных потребителей, получить анализ рынков и ниш, которые для них наиболее перспективны и т.д.

«Раньше сбор документов для получения господдержки по транспортировке занимал 2-3 месяца. Бывало, крупные компании привозили в прямом смысле целые «Газели», заполненные бумажными документами. Сейчас же сбор документов происходит полностью в электронном виде и занимает максимум 5 дней. Последующее принятие решения занимало два месяца, а сейчас — 15 дней. То есть вместо полугода вся процедура занимает всего 20 дней», — сказал Михайлик, подводя итоги первых 11 месяцев работы системы.