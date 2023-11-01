Власти: Россия готова выпускать современные литографы для топологии 350 нм и 130 нм

Производство российского оборудования для выпуска чипов с топологией 350 нм начнется в 2024 г., а 130 нм — в 2026 г. Такие амбициозные планы озвучил замглавы Минпромторга Василий Шпак. На сегодняшний день такую литографию выпускают только две компании в мире — голландская ASML и японская Nikon.



Востребованная технология

Производство российского литографа для топологии 350 нм начнется в 2024 г. Оборудование для выпуска чипов с топологией 130 нм — в 2026 г., пишут РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы Минпромторга Василия Шпака.

Такую литографию на сегодняшний день выпускают только две компании в мире — голландская ASML и японская Nikon, сказал в интервью агентству Шпак: «Больше никто в мире не может этого делать. Мы сейчас встали на этот путь, причем не одни, а вместе с белорусами».

Чипы с топологией 350-65 нм используются в микроконтроллерах, силовой электронике, телекоммуникационных схемах, автомобильной электронике и др. Это примерно 60% рынка, отметил замминистра. Технология по мнению экспертов очень востребована в мире и будет еще востребована долгое время, минимум 10 лет.

Кроме производства литографов с 2024 г. планируется начать создание полигонов для тестирования оборудования микроэлектроники. Будут использованы уже существующие площади там же, где расположены производственные предприятия. Это Москва, Зеленоград, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Гонка за суверенитетом

Из-за санкций в Россию не ввозят оборудование для литографии. Так что собственное производство — важный шаг на пути к технологическому суверенитету.

Фото: Laura Ockel / Unsplash В России планирую начать производство современного оборудования для выпуска чипов уже в 2024 г.

«Мы прекрасно понимаем, что нам нужна своя технология, которая позволяла бы ни при каких внешних обстоятельствах не терять способность к выпуску микроэлектронных изделий. Это главная задача», — уточнил замминистра.

Китай тоже подвергся подобным санкциям. И там, и в других странах понимают опасность такого положения вещей, «поэтому все и побежали в сторону развития микроэлектроники», как сказал Шпак, началась гонка.

Но в Китае есть пока один производитель литографических машин — Shanghai Micro Electronics Equipment, и тот по данным издания «Лента.ру» на июнь 2023 г. работает по технологиям примерно двадцатилетней давности

На проблемы жаловаться не будем

Россия готова тратить миллиарды рублей на участие в гонке за собственным производством чипов. В бюджет 2024 г., по словам Шпака, заложили 211,4 млрд руб. в рамках государственных программ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Научно-технологическое развитие России» и небольшая часть в «Космическую деятельность России».

На вопрос о возможных трудностях замминистра сказал корреспонденту РИА «Новости»: «Я противник того, чтобы жаловаться на проблемы. Проблем много, но вопрос не в этом. Он в том, какие у нас возможности, и какие цели мы перед собой ставим».

У экспертов же есть определенный скепсис по поводу планов властей построить целую индустрию по выпуску аппаратуры для производства микросхем в сильно сжатые сроки. Об этом писал CNews.

«У предприятий не хватает ни сотрудников, способных просчитать технологический процесс работы таких установок, ни ученых, обладающих достаточными знаниями в области, например, практической физики», — подчеркнул заместитель заведующего кафедрой микро- и наноэлектроники МФТИ Евгений Горнев.

Напомним, что в России на конец 2023 г. освоена максимум 65-нанометровая технология из начала XXI века на оборудовании иностранного производства. Современные литографические комплексы в стране пока не производятся.