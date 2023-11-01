«Аквариус» начал серийное производство российских мониторов. Отгрузки уже начались

«Аквариус» запустил производство российских мониторов на своих заводах в Твери и Шуе. В реестр Минпромторга была внесены две офисных модели мониторов Aquarius B27F1с диагональю экрана 27 и Aquarius B24F1 — с диагональю 23,8 дюйма. Предзаказы устройств уже отгружены покупателям.

Российские мониторы «Аквариуса»

Как стало известно CNews, отечественный производитель вычислительной техники «Аквариус» начал серийно производить мониторы в России. Об этом CNews рассказал представитель компании.

Линейка офисных мониторов состоит из двух моделей Aquarius B27F1с диагональю экрана 27 и Aquarius B24F1 — с диагональю 23.8 дюйма. «Заявленные модели будут производиться на базе собственных производственных комплексов в Шуе и Твери, мощность которых сегодня составляет 1,5 млн различных устройств в год», — отметила Ольга Шернек, директор дирекции по продукции «Аквариус». По ее словам, к концу 2025 г. мощности заводов вырастут до 2,5 млн устройств в год.

Компания уже отгрузила мониторы по предзаказу со своего склада. До конца 2023 г. планируется обработать новые заказы.

В «Аквариусе» не ответили на вопрос об объемах производства, а также о том, какие именно технологические процессы сейчас отлажены на заводе (сборка, поверхностный монтаж и пр.).

Характеристики устройств

Обе модели мониторов «Аквариуса» обладают антибликовым покрытием, разрешением экрана Full HD, а также поддерживают технологии Low Blue Light, FreeSync и Flicker Free для снижения нагрузки на зрение.

По заверению разработчиков, системная плата, используемая в российских мониторах «Аквариуса, разработана специалистами компании и выпущена на заводе в Ивановской области в городе Шуя.

Aquarius B24F1 отличается компактными размерами, имеет экран 23.8″ и оснащен дополнительным видеовходами HDMI, VGA, DVI-D. Aquarius B27F1 имеет большой экран 27″ и матрицу с технологией IPS, а также разрешение Full HD.

Мониторы внесены в единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга.



Мощности и устройства «Аквариуса»

«Аквариус» производит серверы, системы хранения данных (СХД), ПК, планшеты, моноблоки, принтеры и МФУ. Помимо этого, компания занимается разработкой системных плат, модулей, встраиваемого и системного программного обеспечения. У «Аквариуса» есть два завода: в Шуе и Твери. Инвестиции в развитие первого для увеличения мощностей составили около 1,5 млрд руб. В июне 2023 г. «Аквариус» нарастил производственные мощности своего завода в Шуе по выпуску материнских плат в два раза — до 1,2 млн штук в год.

Фото: «Аквариус» «Аквариус» начал производство мониторов на своих мощностях

Завод в Твери заработал в октябре 2022 г. Как писал CNews в марте 2022 г. «Аквариус» приобрел этот завод у американского производителя электроники Jabil. Общая площадь купленного производственного комплекса составила 27 тыс. кв. м.

Российские мониторы

В России мониторы производят теперь много компаний. С 2022 г. производить российские мониторы начала компания «Бештау».

В июне 2023 г. CNews писал о планах «Рикор электроникс» развернуть производство мониторов в стране. По данным компании, в 2023 г. планируется произвести по 50 тыс. мониторов и моноблоков. Производство будет организовано на заводе компании в Арзамасе. В июле 2023 г., CNews писал о планах производителя инфраструктурного оборудования F+ tech выпускать мониторы для госсектора. Первые модели, которые предполагается внести в реестр, появятся к концу 2023 г.

В октябре 2023 г. мониторы, внесенные в реестр Минпромторга, показала ICL. В линейке компании модели с диагональю 23.8″/27″ и IPS-матрицей.