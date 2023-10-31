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В России начнут выпускать материал, критически необходимый для производства микросхем

В России к концу 2025 года будет запущено производство компаунда — материала необходимого для производства микроэлектроники. Для этого Минпромторг заказало три научно-исследовательских работы на сумму 770 млн рублей.

Производство компаунда в России

Как выяснил CNews, Минпромторг опубликовал научно-исследовательские работы (НИР) на производство в России компаунда для герметизации интегральных микросхем. Компаунд также используется в качестве вспомогательных (смазочных и очищающих) материалов в микроэлектронике.

Всего ведомство опубликовало три тендера на НИР для постановки на производство компаунда на общую сумму 770 млн руб. Все тендеры были опубликованы 30 октября 2023 г.

Необходимость производства компаунда обусловлена прекращением его поставок в нашу страну из-за рубежа. Закупки проводятся в рамках программы «Развитие электронного машиностроения на период до 2030 года», следует из технических заданий к тендерам.

Производство компаунда предполагается на основе таких иностранных аналогов как ELER-8-100HFE, Hysol GR 900 и KTMC-1050GS, KL-1000-3A, LMC-300T-KL и ЕМЕ-1100 ST. Работы должны быть выполнены до 12 декабря 2025 г.

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Фото: © uflypro / Фотобанк Фотодженика
В России будет запущено производство компаунда в 2025 году

Как пояснил CNews, российский блогер Максим Горшенин, в прошлом сотрудник компании МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») — компаунд необходим для производства микроэлектроники. Кристалл «заливается» компаундом для фиксирования и герметизации. Это защищает схемы от попадания влаги и соответственно окисления, механических повреждений и пр.

По его словам, это также использует для удешевления производства. Вместо компаунда можно использовать специально разработанный для защиты схем корпус, но он значительно дороже. При этом не всегда можно использовать корпус и компаунд остается единственным возможным вариантом, подчеркнул Горшенин.

Детали производства

В рамках НИР будут поставлены на производство три вида компаундов: класса «Biphenyl type epoxy molding compound» на основе бифенильной эпоксидной смолы, класса «Epoxy molding compound» на основе орто-крезолноволачной эпоксидной смолы EOCN и на основе дициклопентадиена DCPD Epoxy.

В рамках работ исполнитель должен разработать и изготовить или закупить специальное технологическое оборудование, изготовить опытные партии компаунда, провести испытания и подготовить и освоить его производство пр. В процессе выполнения НИР образцы опытных партий компаунда должны быть переданы предприятиям-потребителям. И потребители предоставят заключение по уровню параметров и применяемости материалов, отмечается в техзадании.

Опытная партия компаунда для проведения приемочных испытаний должна быть получена на установке общей производительностью от 200 до 3480 кг/год в зависимости от того, какой аналог на нем будет производиться.

Материалы для микроэлектроники в России

После введенных в отношении России санкций и прекращения поставок не только электроники, но и материалов, необходимых для её производства, власти инициировали разработку в России недостающих аналогов таких материалов. Например, в марте 2023 г. CNews писал о том, что Минпромторг выделил более двух миллиардов на освоение в России производства «химии», необходимой для производства чипов. Например, ведомство заказало НИР на разработку и постановку на производство особо чистого гексафторида вольфрама, бромистого водорода, реагента для измерения загрязнения пластин катионами металлов рентгено-флуоресцентным методом и т.д.

В конце августа ведомство опубликовало еще несколько тендеров на освоение в России производства химических материалов, необходимых для выпуска электроники, а также различных кабелей, в том числе и для телекома.

Кристина Холупова

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