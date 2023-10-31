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В России создан «умный» аккумулятор для космических спутников

В НИИ Томского госуниверситета создали аккумуляторную батарею для первого российского спутника интернета вещей. Разработанная учеными «умная» электронная схема защитит аккумулятор от нештатных ситуаций.

«Умная» батарея для спутника

Специалисты научно-исследовательского института автоматики и электромеханики Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (НИИ АЭМ ТУСУР) за пять месяцев создали экспериментальный образец «умной» аккумуляторной батареи для первого российского спутника группировки «Марафон-IoT». Об этом сообщил ТАСС.

Экспериментальный образец аккумуляторной батареи успешно прошел наземную отработку, а также входной контроль на предприятии АО «Решетнев», уточнила пресс-служба университета. АО «Решетнев» (входит в «Роскосмос») создает «Марафон-IoT» и является заказчиком батареи.

К 2027 г. ученые планируют изготовить более 100 серийных образцов. В настоящее время на базе университета осуществляется проектирование производственного участка замкнутого цикла автоматизированной сборки, испытаний и упаковки серии аккумуляторных батарей.

Легкая и надежная

В основе «умной» батареи находятся литий-железо-полимерные аккумуляторные элементы, стабильно работающие в расширенном диапазоне температур: от минус 20 до плюс 60 градусов.

Для повышения надежности и жизненного цикла батареи разработана специальная электронная схема, она также защищает аккумулятор от нештатных ситуаций.

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Фото: АО «Решетнев»
В Томском университете разработали «умную» батарею для спутников АО «Решетнев»

Батарея способна функционировать в разных нагрузках и других специальных факторах без выделения газов и испарений, которые могли бы вызвать коррозию космического аппарата, нарушить его траекторию, загрязнить приборы или системы жизнеобеспечения.

Еще одно преимущество — компактность и легкость. По словам разработчиков, такая батарея сможет активно работать не менее пяти лет, пока космический аппарат находится в тени Земли или Луны.

Цифровое равенство регионов

Первый аппарат спутниковой группировки для интернета вещей «Марафон-IoT» должен быть запущен 26 декабря 2023 г. в рамках программы «Сфера», как писал ТАСС в октябре 2023 г..

Проект перспективной российской многоспутниковой группировки «Сфера» был одобрен Правительством России в апреле 2022 г. и подразумевает запуск на орбиту 162 аппаратов. Об этом пресс-служба «Роскосмоса» сообщила РИА «Новости» в июне 2022 г.

В проект входят спутники широкополосного доступа в интернет и связи с устройствами интернета вещей (IoT). Эти аппараты позволят с 2025 г. преодолеть цифровое неравенство регионов России в части доступа в интернет.

В течение 2022-2024 гг. на проект планируют выделять по семь млрд руб. ежегодно. Суммарное финансирование должно составить порядка 180 млрд руб.

Анна Любавина

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