Российские разработчики стали продавать единые лицензии для Windows и Linux

«Аладдин» решил предоставить на Secret Disk 2.0 лицензию с возможностью использовать софт под Linux и Windows. Другие российские разработчики тоже вводят универсальные лицензии. Это поможет плавно переходить на использование отечественного ПО.



Лицензии двойного назначения

Руководитель департамента развития технологий разработчика ИБ-решений «Аладдин» Денис Суховей сообщил, что лицензия нового продукта для криптографической защиты информации Secret Disk 2.0 даст возможность приобрести софт под Linux и вместе с этим использовать его под Windows. Об этом пишет «Коммерсант».

О планах предоставлять владельцам лицензий право использовать версию программы на операционных системах Windows и Linux одновременно изданию сообщили еще три российских разработчика — «Мойофис», PIX Robotics и «Глазар».

«Мойофис» дает такую возможность «с момента вывода своих продуктов на рынок в 2016 г.», сказал директор по продуктовому маркетингу компании Петр Щеглов.

PIX Robotics ввели такие условия лицензирования, как сказал коммерческий директор компании Вячеслав Мусолов, в октябре 2023 г., когда у продуктов компании появилась полноценная версия для Linux.

Фото: © logoff / Фотобанк Фотодженика Российские разработчики предлагают универсальные лицензии в надежде на массовый отказ пользователей от Windows и переход на Linux

В компании «Глазар» (разрабатывает систему строительного контроля) сказали, что пока еще разрабатывают версию своего ПО на Linux: «Но те, кто сейчас заказывает или пилотирует систему на Windows, в ближайшем будущем получат возможность установки пакета на Linux-ядре без дополнительной платы — по крайней мере, если не требуются работы по интеграции».

Мировой тренд

В мире идею одной лицензии для работы в разных ОС существует уже давно, пишет издание. Ее продвигали продукты, распространяемые по подписке. Эта концепция, однако, реализуется и при выпуске некоторого ПО с разовой покупкой.

Так, офисный пакет Microsoft Office для Windows и macOS стали распространяться по универсальной лицензии с версии 2016, SoftMaker Office для Windows, macOS и Linux — с версии 2021. Некоторый софт от иностранных разработчиков (например, для работы с графикой Affinity) можно купить как по универсальной лицензии, так и для конкретной ОС.

Будет ли массовая миграция на российское ПО?

Рост актуальности универсальных лицензий в России большинство опрошенных изданием экспертов связывает с указом Владимира Путина, запрещающим использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры. Таким образом, банки, ТЭК, телеком-компаний и др. к 1 января 2025 г. должны полностью перейти на отечественное ПО.

«Такие лицензии позволят, пока компания переходит с одной ОС на другую, не ставить закупки нового прикладного ПО на паузу», — считает руководитель комитета по кибербезопасности АРПП «Отечественный софт» Роман Карпов.

В компании PIX Robotics, которая разрабатывает ИТ-решения для малого и среднего бизнеса, как сказал Мусолов, рассчитывает, что в 2024 г. начнется массовая миграция пользователей на Linux. Хотя в российском частном бизнесе скорее наблюдается тенденция нежелания отказываться от Windows и Office. Об этом писал CNews.

У частного бизнеса в принципе нет стимула к переходу на российские или свободные ОС и офисные пакеты — за десятилетия он адаптировал свою инфраструктуру именно под софт Microsoft, сотрудники компаний имеют опыт работы именно в этом ПО. Для перехода на альтернативы нужны немалые вложения, как финансовые, так и временные. Переход на новый софт требует от работников новых компетенций (знаний и опыта в работе с таким ПО), что провоцирует в них «сопротивление инновациям».