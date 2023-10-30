Путин поручил упростить ввоз беспилотников в ДНР и ЛНР

Госкомиссия по радиочастотам рассмотрела вопрос о выделении для беспилотников частот в диапазонах 1 МГц – 6 ГГц на территориях новых российских регионов. Это необходимо для реализации поручения Президента России Владимира Путина об упрощении ввоза беспилотников на территорию этих регионов.

Частоты для беспилотников на территориях новых регионов

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании рассмотрела вопрос о выделении частот для беспилотных авиационных систем (БАС) на территориях новых российских регионов: Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей. Об этом CNews рассказал собеседник, близкий к комиссии

На указанных территориях планировалось выделить частоты в диапазоне 1 Мгц – 6 ГГц. Для воздушной подвижной службы на вторичной основе. Максимальная эквивалентная изотропно-излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составить 12 дБВТ.

Целью является исполнение поручения Президента России Владимира Путина об оптимизации ввоза и эксплуатации БАС на территориях указанных областей, объясняет собеседник CNews. Какое решение приняла комиссия, не известно: в опубликованной Минцифры протоколе заседания комиссии информации об этом нет.

Есть ли проблемы с ввозом беспилотников на территории новых регионов?

Опрошенные CNews эксперты расходятся в ответах на вопрос, есть ли проблемы при ввозе на территории новых регионов России. Волонтер Андрей Лазарчук, участвующий в сборе средств на беспилотники в зону специальной военной операции (СВО), говорит, что с ввозом беспилотных летательных средств на территории новых российских регионов постоянно происходят проблемы, которые приходится решать «в ручном режиме». Особенно проблематично вывозить беспилотники обратно с целью ремонта. Если этот вопрос будет упорядочен, процесс упростится, считает Лазарчук.

Фото: DJI ГКРЧ рассмотрела вопрос о выделении для беспилотников частот в диапазонах 1 МГц – 6 ГГц в новых российских регионов

В то же время военный корреспондент Анна Долгарева уверяет, что у нее не было проблем с ввозом беспилотников в зону СВО. Еще один собеседник CNews, связанный с ввозом беспилотников на указанные территории, также говорит, что проблем он не наблюдает. По его мнению, указанное решение принимается с целью решения каких-то иных вопросов.

Частоты для беспилотников в России

Проблемы с частотами для БАС до конца не решена и на федеральном уровне. Первый раз ГКРЧ выделила частоты для беспилотников в конце 2021 г. Но тогда была выделена только одна полоса – 5,85-6,425 ГГц – и только для одного применения – проведения воздушного наблюдения и патрулирования при обеспечении контроля состояния удаленных промышленных объектов.

В конце 2022 г. ГКРЧ должна была рассмотреть вопрос о выделении целого ряда полос частот для БАС: 118-137 МГц, 390-399,9 МГц, 860-876 МГц, 902-915 МГц и 921-925 МГц для организации командной воздушной линии. Для организации каналов передачи полезной нагрузки в БАС планировалось выделить полосы частот 1427-1535 МГц, 2214-2226 МГц, 2328-2340 МГц, 2400-2500 Мгц и 2580-2592 МГц.

Также планировалось признать возможным использовать частоты в диапазонах 1710-1785 МГц и 1805-1800 МГц, выделенных первоначально для сотовых сетей четвертого поколения сотовой связи (4G, стандарт LTE), для БАС. Однако вместо этих решений комиссия постановила создать рабочую группу по вопросам выделения частот для БАС и БВС (беспилотных воздушных судов).