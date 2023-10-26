Минцифры хочет продлить нулевой налог на прибыль для ИТ-компаний

Минцифры предлагает продлить режим нулевого налога на прибыль для ИТ-компаний. Действие льготы заканчивается 31 декабря 2024 г. Представители отрасли уже высказывали беспокойство по этому поводу. В министерстве считают, что принятая мера доказала свою эффективность.



Поддержка российских ИТ

Минцифры будет предлагать продлить режим нулевого налога на прибыль для ИТ-компаний после 2024 г., заявил глава министерства Максут Шадаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Решение о предоставлении льготы было принято «ровно исходя из того, что компании могли те деньги, которые они уплачивают в бюджет как налог на прибыль, вкладывать или инвестировать в развитие производства», сказал Шадаев. Мера себя полностью оправдала, поэтому министерство будет предлагать ее продлить.

Хотелось бы бессрочно

Подписанный Владимиром Путиным указ о мерах поддержки был опубликован на официальном портале правовой информации 2 марта 2022 г. Согласно указу, все ИТ-компании освобождаются от обязанности платить налог на прибыль до 31 декабря 2024 г.

Представители ассоциации разработчиков ПО в январе 2023 г. высказывали опасения по поводу возможного возврата ставки на уровень 2020 г., когда она составляла 20%. Об этом писал CNews.

В марте 2023 г. стало известно о письме с предложением бессрочно обнулить налоговую ставку на прибыль для ИТ-компаний. Документ был подписан замминистра Минцифры Александром Шойтовым и направлен полномочному представителю Правительства в Госдуме Александру Синенко.

Успехи налицо

Шадаев обосновывал в октябре 2023 г. инициативу продления действия нулевой ставки налога на прибыль тем, что эта «сверхактуальная» мера дала возможность компаниям инвестировать в развитие собственного производства, как писали РИА «Новости». В России появились новые производства «тяжелого» компьютерного и серверного оборудования, систем хранения данных (СХД), базовых станций.

«Мы видим реальный эффект: объем реализации собственной продукции, отгрузки продукции, изготовленной российскими компаниями, услуг, оказанных собственными силами, вырос больше чем на 20% за прошлый год... Сейчас впервые российские производители поставляют более 50% серверного "железа" — то самое "железо", которое нам нужно для того, чтобы работали цифровые платформы, ЦОДы. Больше 50% — это уже российское "железо". Да, на еще импортных компонентах, но это уже абсолютно другая степень локализации и контроля за производством», — сказал Шадаев.

Другие меры поддержки

Согласно Указу Путина от 2 марта 2022 г. ИТ-компании получили также льготы по кредитным ставкам, которые не должны превышать 3%. Вместе с этим им будут выдаваться гранты на развитие отечественных ИТ-проектов.

Представители сильного пола, работающие в сфере информационных технологий, могут рассчитывать на отсрочку от призыва в армию на весь период работы в этой организации или до достижения 27-летнего возраста.



Плюс к этому российские ИТ-компании были на три года освобождены от налогового и валютного контроля, а также от других видов госнадзора.