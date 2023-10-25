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На развитие робототехники выделят 300 млрд рублей

В федеральном проекте «Развитие производства средств производства» предусмотрен бюджет на развитие аддитивных технологий и робототехники в 300 млрд руб. до 2030 г. Развивать эти направления очень важно для технологического суверенитета, особенно в условиях, когда российская робототехника отстает от других стран на семь-восемь лет.

Ставка на роботов

В федеральном проекте «Развитие производства средств производства» основная ставка делается на современное оборудование по аддитивным технологиям (технологии 3D-печати) и робототехнике. На это сформирован бюджет — 300 млрд руб. до 2030 г., а на ближайшие три года — 138 млрд руб, сказал глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Материалы встречи опубликованы на официальном сайте kremlin.ru.

Сумму выделяемых средств Мантуров назвал «беспрецедентной». Он также подчеркнул важность развития отрасли, которая призвана обеспечить технологический суверенитет нашей страны, «делает предприятие современным, повышает производительность труда».

Смена парадигмы

Глава Минпромторга отметил на встрече тяжелое положение станкоинструментальной отрасли в целом в 90-е и нулевые годы, когда ее продукция была мало востребована, а закупалась в основном импортная.

«Но за этот период времени, за последние восемь лет, мы наработали новую модификацию, новую номенклатуру, которая сегодня становится крайне востребована. Если брать предыдущий период, то рост составлял там от 7 до 15%, а за текущий период времени этого года рост составил уже 58%», — сказал Мантуров.

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Фото: ru.depositphotos.com
Правительство планирует меры для достижения технического суверенитета страны в области промышленной робототехники

Министр поблагодарил Президента за данное им Правительству в октябре 2023 г. поручение установить обязательные требования по повышению уровня роботизации на госпредприятиях и предприятиях с государственным участием. Это должно поддержать спрос и развитие отрасли.

Российская робототехника

Число промышленных роботов в России постоянно растет, но пока невысокими темпами — 1-1,2 тыс. единиц в год. Такие данные приводила «Российская газета» в сентябре 2023 г.

В сфере робототехники Россия все еще на семь-восемь лет отстает от ряда других стран, как сказал «Известиям» Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Ожидается, что в 2023 г. в мире будет установлено около 570 тыс. промроботов, а в 2025 г. — около 700 тыс.

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