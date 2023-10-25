Власти разрешат ИТ-компаниям терять государственные деньги

Минэкономики добавит в законопроект «О технологической политике» «право на риск» для инвесторов, чтобы они не боялись уголовной ответственности, а Россия могла достичь технологического суверенитета.



Право на риск

Минэкономики добавит в законопроект «О технологической политике» «право на риск», которое позволит компаниям и инвесторам в сфере технологий в случае провала проекта не нести ответственность за потерю государственных денег, пишет «Коммерсант».

Проект закона «О технологической политике» министерство готовит в рамках концепции технологического развития до 2030 г. Правительство России утвердило ее в мае 2023 г.

Как это будет работать

«"Право на риск" прорабатывается как для технологических компаний, так и для субъектов господдержки (институты развития, госкорпрорации, органы власти и др.). При этом для последних "право на риск" будет работать по портфельному принципу», — уточнили изданию в Минэкономики. При портфельном подходе результат высокорисковых инвестиций оценивают не по отдельным проектам, а по всему портфелю.

«Права на риск» будет предоставляться при условии, что и предприниматель, и инвестор соблюдали установленную процедуру принятия решений (система управления рисками, коллегиальность, привлечение экспертов). В таком случае оснований считать их действия недобросовестными не будет, если нет иных сведений о правонарушениях.

Профессор факультета экономических наук ВШЭ Иван Родионов считает, чтобы процедура управления рискам не была формальной, потребуется сформировать профили рисков, их индикаторы и проводить регулярный мониторинг.

По мнению директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николая Комлева, чтобы предотвратить возможную подачу недобросовестных заявок, нужно создать механизмы оценки проектов или обязательного частного софинансирования.

Для чего это нужно

«Право на риск» даст возможность отечественным технологиям развиваться более креативно, а не просто замещать ушедших с российского рынка вендоров. «Сейчас большинство предприятий в сфере электроники, ИТ и инвестфондов вкладываются либо в аналоги существующих западных решений, либо в расширение имеющихся производств. С такими инвестициями мы будем оставаться вторичными на мировом рынке», — сказал Комлев.

Избыточный контроль за расходами и риск уголовного дела в случае, если стартап не окажется успешным, являются проблемой для венчурных инвестиций с привлечением госсредств.

Часто, если деньги хоть в какой-то части были потеряны, например, контрагент обанкротился и т. д., появляются риски возбуждения уголовного дела. Поэтому предприниматели часто стараются избегать общих с государством проектов. Такое мнение партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина приводили «Ведомости» в январе 2023 г., когда активно обсуждалась концепция технологического развития России до 2030 г.

Концепция технологического развития

Согласно принятой Правительством концепции технологического развития России, к 2030 г. национальная экономика должна обеспечивать производство высокотехнологичной продукции — чипов и другой микроэлектроники, высокоточных станков и робототехники, авиакосмической техники, беспилотников, лекарств и медицинского оборудования, телекоммуникационной техники и программного обеспечения. При этом доля таких отечественных товаров в общем объеме потребления должна составить не менее 75%.

«Сегодня мы находимся на пороге принципиально нового этапа технологического развития России, смысл и содержание данного этапа — в достижении технологического суверенитета. Очевидно, что в связи с санкциями прежняя модель воспроизводства технологических инноваций — с опорой на машиностроительный импорт и импорт технологий — перестала быть актуальной», — говорится в сообщении первого вице-премьера Андрея Белоусова по поводу утверждения концепции на официальном сайте Правительства.