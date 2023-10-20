Путин распорядился запретить онлайн-игры с заграничными серверами: Там стреляют по русским

Президент Владимир Путин поддержал идею создания единого регулятора онлайн-игр и запрета размещения игровых серверов за рубежом и за пределами зоны .ru. Соответствующую инициативу выдвинул президент Международной федерации бокса Умар Кремлев, который сетует на русофобию в иностранных онлайн-играх.

Почему в России надо запретить зарубежные онлайн-игры

Президент России Владимир Путин провел заседания Совета по физической культуре и спорту. На заседании президент Международной федерации бокса Умар Кремлев (отвечает за контроль игорного бизнеса в России) поднял вопрос о необходимости регулирования онлайн-игр и запрета их размещения на иностранных серверах и в зарубежных доменных зонах.

По словам Кремлева, сейчас онлайн-играми занимаются «четыре американских компании и одна канадская, своих у нас пока нет». Оборот онайлн-игр он оценил в $5 млрд, причем эти деньги «через зону .com выводятся заграницу».

Кремлев предложил поручить «Единому регулятору азартных игр» (ЕРАИ) выполнять функции регулятора онлайн-игр и осуществлять блокировку игр в зоне .com. «Чтобы все было в зоне .ru, - отметил Кремлев. – Все программное обеспечение и сервера должны быть на территории России. Это увеличит работу сотрудникам, ИТ-кластерам и также сделает рынок прозрачным». Офисы игровых компаний также должны находится в России, добавил Кремлев.

Фото: Kremlin.ru Путин поддержал идею создания единого регулятора онлайн-игр и запрета размещения игровых серверов за пределами зоны .ru

«Но самое интересное: все эти интернет-игры - например, стрелялки - они все пропагандируют очень антигосударственные ценности: российское там все плохое, - продолжил Кремлев. - Например, одна из игр, где стреляешь, если ты убьешь русского, то получаешь баллы, и в это в интернете работает».

Владимир Путин поддержал эту идею. «Действительно, сервера должны у нас находиться, - заявил Президент. – Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывают-то на нас, тем более в таком негативном ключе для нас. Зачем мы это разрешаем?». Поручение в том числе о включении онлайн-игр в ЕРАИ Путин дал присутствующему на заседании замминистра финансов Павлу Кадочникову.

Умар Кремлев и регулирование игорного бизнеса

Публично-правовая компания «Единый регулятор азартных игр» появилась после принятия соответствующего закона в 2020 г. Она регулирует работу тотализаторов, казино, лотерей и букмекерских контор. Организация стала взимать 1,5% с выручки букмекерских контор в пользу спортивных федераций. Также организация уполномочена на блокировку нелегальных сайтов с азартными играми в интернете.

В 2021 г. Путин назначил АО «Современные платежные решения» (СПР) организацией, осуществляющей финансирование ЕРАИ, а небанковскую кредитную организацию (НКО) «Мобильную карту» - Единым центром учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов (Единый ЦУПИС).

Через Единый ЦУПИС стали проходить, в том числе, и интерактивные ставки (ставки через интернет): онлайн-букмекеры и тотализаторы должны подключаться к Единому ЦУПИС, иначе доступ к ним будет заблокирован.

Борьба с интернет-казино

Кремлев на заседании Совета по развитию спорта рассказал, что по итогам 2023 г. в пользу спортивных федераций будет собрано 17 млрд руб. В 2024 г. после увеличения размера отчислений с 1,5% до 2% размер сбора увеличится до 20 млрд руб. Также до конца 2023 г. благодаря мерам по блокировке сайтов в зоне .com будет закрыт нелегальный оборот на 2 трлн руб. Но еще 200 млрд руб. продолжают ходить через интернет-казино в зоне .com., сетует Кремлев.

Падение российского рынка онлайн-игр

Отметим, что 2022 г. сопровождался драматическими событиями на российском игровом рынке. Россию покинули крупнейшие разработчики игр (Electronic Arts, Ubisoft, CD Project и др.), владельцы игровых платформ (Steam), разработчики игровых консолей (Sony, Microsoft, Nintendo).

Также из России ушли компании с российскими корнями: Nextres (сейчас называется Gdev), My.com (было подразделением VK), Playrix, Mytona и др. Покинула Россию и белорусская Wargaming. По оценкам РАЭК (Российская ассоциация электронных коммуникаций), в 2022 г. российский рынок онлайн-игр сократился на 80% по сравнению с 99 млрд руб. в 2021 г.

Мнение эксперта

Старший менеджер по связям с индустрией Scream School Алексей Дроконов полагает, что для пользователей переход на российские сервера станет плюсом, так как уменьшится время задержки. «Но для разработчиков это – плохо: вместо одного кластера для Европы нужно будет делать два, - рассуждает Дроконов. - Поскольку Россия - не самый платежеспособный регион, для крупных онлайн-проектов вообще не будет стоять вопроса «открывать или нет сервера в России».