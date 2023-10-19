Легендарный интегратор «Компьюлинк» банкрот. Топ-менеджерам грозит 10 лет тюрьмы

Известнейшая компания «Компьюлинк» банкрот. Ее долги кредиторам перевалили за 2 млрд руб. В сентябре 2023 г. троим топ-менеджерам предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Крупный ИТ-холдинг банкрот

Как выяснил CNews, некогда одна из крупнейших ИТ-структур «Компьюлинк» — банкрот. Банкротству предшествовали арест топ-менеджеров и множественные иски.

Арбитражный суд Москвы 16 октября 2023 г. признал «Управляющую компанию компьюлинк групп» банкротом. Согласно Федресурсу, сумма требований к должнику составила чуть более 2 млрд руб.

В дополнение к этому прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве группой «Компьюлинк» котельных в Тамбовской области на 119 млн руб. Согласно сообщению на сайте прокуратуры, топ-менеджеры компаний «Компьюлинка» Юрий Данилюк, Олег Попов и Юрий Чернышов обвиняются в особо крупном мошенничестве в составе группы лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальный срок, наказания по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Все трое были задержаны сотрудниками МВД по Тамбовской области в августе 2022 г. По версии следствия, в 2016-2017 гг. обвиняемые похитили более 119 млн руб. бюджетных средств при строительстве шести блочно-модульных котельных в Тамбовской области.

Дела плохи

Конкурсное производство в отношении «УК компьюлинк групп» сроком на шесть месяцев было открыто в октябре. Иск о признании должника банкротом в феврале 2023 г. подал Росбанк, долг «Компьюлинка» перед банком составил 510,4 млн руб. Согласно Федресурсу, балансовая стоимость имущества «УК компьюлинк групп» на 31 декабря 2022 г. составила 1,2 млрд руб.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «УК компьюлинк групп» на 100% принадлежит ООО «Компьюлинк холдинг». Последняя полностью сосредоточена в руках Анатолия Волкова. По итогам 2022 г. выручка «УК компьюлинк групп» составила 6,5 млн руб. при чистой прибыли 35,1 млн руб.

Однако проблемы не только у «УК компьюлинк групп», но и у «Компьюлинк интеграция». В октябре 2023 г. ИБ-компания «Триметр» подала иск о признании должника банкротом. Еще в феврале 2022 г. «Триметр» обращалась в суд для взыскания с «Компьюлинк интеграции» 6,4 млн руб.

ООО «Компьюлинк интеграция» принадлежит Андрею Шидловскому. Компания по итогам 2022 г. получила чистый убыток в размере 15,7 млн руб.

В апреле 2022 г. в отношении ООО «Инфралинк» (до апреля 2020 г. ООО «УСП компьюлинк») — судебным решением было введено так называемое наблюдение. На этой стадии решается вопрос о дальнейшей судьбе предприятия: будет ли оно банкротиться или будут приняты иные меры по выравниванию финансового положения предприятия. И в июле в отношении «Инфралинк» была введена процедура внешнего управления. Внешний управляющий принимает решения для восстановления платежеспособности компании.

История «Компьюлинк»

«Компьюлинк» — это группа компаний, которая предоставляла услуги в ИТ и консалтинге: бизнес-консалтинг, создание сетей передачи данных, систем обеспечения информационной безопасности, поставка оборудования и ПО, сервисное обслуживание и пр. Компания, что важно, также занималась проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения.

По данным Tadviser за 2020 г., в группу входят «Компьюлинк», «УСП компьюлинк», «Компьюлинк-интеграция», «Компьюлинк инфраструктура», «Кворум» и «УК Компьюлинк групп». Как сообщало издание, «УК Компьюлинк групп», ранее заявлялась как головная компания группы.

По итогам рейтинга «CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2018», «Компьюлинк» занял 16 место с выручкой в 16,4 млрд руб. Долгое время главным госзаказчиком компании была ФНС, для нее компания поставляла оборудование и ПО, создавала ПАКи промышленного контура ИС маркировки товаров на территориях государств–членов ЕЭС. В июле 2019 г. ФНС разорвала отношения с «Компьюлинком» из-за скандала, связанного с президентом компании Михаилом Лящом (он основал «Компьюлинк» в 1993 г.).

Осенью 2018 г. президент группы «Компьюлинк» Михаил Лящ был задержан в Москве по подозрению в миллиардных махинациях. Поначалу в СМИ писали о его возможной причастности к хищениям порядка 2,5 млрд руб. из структур госкорпорации «Ростех», но позже стало известно, что претензии следствия связаны с его инвестициями в компанию «Симбиотел». В 2008 г. она создала мобильное приложение Eztalk для совершения дешевых международных звонков с помощью технологии call back. Только в марте 2020 г. дело прекратили.

В феврале 2021 г. компании доверили создание новой единой системы ИБ-обеспечения для ЦОДа «Гознака» — «Компьюлинк» выступила единственным участником 200-миллионного тендера. Через несколько месяцев, в мае 2021 г., Михаил Лящ внезапно полностью вышел из всех ее активов. В апреле 2022 г. же стало известно, что суд запустил процедуру банкротства в отношении компании.