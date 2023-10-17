Конференция CNews «Электронный документооборот: итоги 2023 года» состоится 21 ноября

С докладом выступят:

Владимир Мацаль, директор по безопасности и административному обеспечению STADA в регионах Россия и Евразия;

Наталья Калашникова, руководитель проектов ЭДО, ВТБ Лизинг;

Ольга Токарева, руководитель направления развития СЭД, Пивоваренная компания «Балтика» ;

Николай Лазарев, начальник центра компетенции 1С, УК "РОСВОДОКАНАЛ";

Кирилл Комиссаров, руководитель направления поддержки и развития CAD\CAM\CAE\CAPP\PLM\SPDM\HPTC-систем, ОКБМ;

Ксения Овсянникова, руководитель проектов, МУМТ.

Основные темы конференции:

Российский рынок ЭДО

Как развивался рынок ЭДО в 2023 г.?

Какие процессы уже можно перевести на ЭДО?

Станет ли ЭДО обязательным для всех?

Как развивается ГосЭДО?

Стандарты цифровых документов, цифровые форматы и регламенты.

Импортозамещение СЭД.

Технологии для организации ЭДО

ЭДО и ECМ платформы: что выбрать?

Low-code как инструмент быстрой настройки функционала.

ЭДО по модели SaaS: плюсы и минусы.

Хранилище электронных документов.

Искусственный интеллект и ЭДО.

Инструменты оцифровки архивов.

Мобильные СЭД.

Как организовать работы с электронной подписью.

Практика внедрения ЭДО

Как организовать миграцию СЭД на российскую ОС?

Практика использование облачных СЭД.

Экономическая эффективность ЭДО и КЭДО.

Какие сложности возникают при подключении к ЭДО контрагентов?

Опыт работы с электронной подписью.

Идеальная мобильная СЭД: какая она?

Интеграция СЭД с корпоративными системами.

Как выбрать решение для модернизации СЭД?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@cnews.ru, Наталья Теличева.