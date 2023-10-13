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Гигантский производитель удобрений отказался от решений Microsoft в пользу российского ПО

Крупнейший производитель удобрений в России — «Уралхим» мигрировал с решений Microsoft и Cisco на российское «ВКС-облако». Это объединит все структурные подразделения компании на доверенном решении, независимом от иностранных вендоров. Более трех тысяч сотрудников «Уралхима» были к нему подключены.

Импортозамещение ВКС в «Уралхиме»

Как стало известно CNews, один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений «Уралхим» отказался от иностранных продуктов Microsoft и Cisco в пользу российского решения TrueConf.

«Уралхим» приобрел лицензии более чем для трех тыс. сотрудников для работы в собственном «ВКС-облаке» на базе TrueConf Enterprise. Решение не зависит от внешних факторов и зарубежных поставщиков, отмечают в компании.

ВКС-сеть позволила объединить все структурные подразделения «Уралхима». Стоимость замены в компании не раскрывают.

Безопасность «облака»

Для повышения уровня безопасности корпоративных коммуникаций TrueConf Enterprise был интегрирован с DLP-системой предотвращения утечек данных. Интеграция позволяет отслеживать и блокировать передачу конфиденциальной информации при общении в групповых и личных беседах.

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Фото: «Уралхим»
«Уралхим» отказался от Microsoft и Cisco в пользу TrueConf

Управлением отечественной ВКС-системой занимаются специалисты «Уралхима», а данные хранятся и обрабатываются на выделенном аппаратном обеспечении.

На устройства сотрудников были установлены приложения TrueConf для всех популярных ОСWindows, macOS, Linux, Android и iOS. Для совместной работы сотрудники используют встроенный мессенджер с синхронизацией на всех устройствах, адресную книгу, планировщик онлайн-встреч, а также обмен файлами, показ экрана, запись и другие функции.

Напомним, TrueConf присутствует в тройке крупнейших поставщиков решений для видеоконференцсвязи.

Масштабы «Уралхима»

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений. Производственные мощности ее расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.

По заверению компании, «Уралхим» — российский лидер в производстве аммиачной селитры и хлористого калия и занимает первое место по поставкам этих видов удобрений на внутренний рынок. «Уралхим» располагает мощностями по производству более 3 млн тонн аммиака, 3 млн тонн аммиачной селитры, 1,2 млн тонн карбамида, 1 млн тонн фосфорных и сложных удобрений и 12 млн тонн калийных удобрений в год.

Кристина Холупова

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