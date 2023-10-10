Закупки госкомпаний ПО и «железа» рухнули на треть. Крупный бизнес все прячет в тень

Закупки госкомпаний программного обеспечения и оборудования сократились на 31%. Уменьшился и объем закупок госструктур по линии ИТ. Эксперты объясняют это тем, что банки и многие крупные компании «скрыли» свои закупки во избежание попадания поставщиков под санкции. Госструктуры же начали меньше закупать ИТ-продуктов из-за того, что еще в 2022 г. стали активно импортозамещаться, и у них уже сформировался какой-то «запас» российского ПО и «железа».

Госкомпании меньше тратят на ИТ

Как стало известно CNews, за девять месяцев 2023 г. объем закупок госкомпаний (в рамках 223-ФЗ) по линии ИТ сократился на 31,3%. Данные приводит аналитический центр торговой площадки «ТЭК-Торг» (отчет есть у CNews).

Заметно сократился объем закупок компьютеров и периферийного оборудования — снижение на 35% по сравнению с 2022 г. (при увеличении числа закупочных процедур на 5,7% до 16,7 тыс.). Общий объем таких закупок составил 49,48 млрд руб., приводят в «ТЭК-Торг».

Госкомпании стали также меньше закупать ПО (снижение на 26,5% по сравнению с 2022 г.). Всего было опубликовано 7,1 тыс. процедур (сокращение на 9,9%). Общая сумма закупок составила 43,32 млрд руб. За аналогичный период 2022 года было проведено 7,9 тыс. процедур на сумму 58,93 млрд руб.

Всего за девять месяцев 2023 г. госкомпании потратили 90,79 млрд руб. на закупку «железа» и ПО.

Объем закупок госструктур

Уменьшился не только объем закупок госкомпаний, но и государственных структур. Так, по данным аналитического центра, за девять месяцев 2023 г. объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ снизился на 6,1% по сравнению с тем же периодом 2022 г. и составил 209,25 млрд руб.

Большая часть средств пришлась на закупку госструктурами «железа» — 110,44 млрд руб. Хотя эта сумма меньше на 6,1%, чем в 2022 г. Всего было опубликовано 42,9 тыс. извещений о закупке ПО (рост на 16,1%).

Объем закупок госструктурами ПО (сюда входят также работы по разработке и тестированию ПО) также снизился на 6% и составил 98,81 млрд руб. Всего было опубликовано 13,8 тыс. закупок.

Стоит отметить, что в отчете при упоминании общей суммы закупок приводится максимальная начальная цена контракта (сумма же при заключении договора может уменьшиться).

Причины сокращения закупок

Причины сокращения закупок состоят вовсе не в уменьшении их числа или бюджетов госкомпаний на ИТ. Как пояснил CNews операционный директор «ТЭК-Торг» Евгений Карасев, постановление Правительства № 301 от 6 марта 2022 г. позволило часть закупок российских компаний не публиковать в открытом доступе. «Многие крупные компании России перевели свои закупки в “закрытый” режим», — отметил он.

По словам Карасева, в 2023 г. в закрытом режиме проходят практически все закупки крупнейших банков, телекоммуникационных и транспортных компаний. Поэтому цены контрактов по таким закупкам не отражены в системе, что влияет на статистику. «Между тем, снижения деловой активности данных компаний не просматривается, так как количество закупок в номинальном выражении год к году практически не изменилось», — подчеркнул он.

Проведение закрытых закупок защищает поставщика от «вторичных санкций», рассказал CNews руководитель группы по работе с государственным сектором Innostage Динар Мулюков. Он пояснил, что информация о победителях закрытых тендеров не афишируется и поставщик, выигравший тендер, не рискует попасть под санкции.

Гендиректор CorpSoft24 Константин Рензяев объясняет снижение объема закупок урезанием бюджетов. Он считает, что в 2024 г. показатель продолжит снижаться. «И это не представляет угрозы, потому что в прошлые годы были произведены крупные инвестиции в ИТ госорганов и компаний с госучастием», — отметил он.