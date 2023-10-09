Минцифры: Алкоголь и билеты на транспорт можно будет покупать по цифровому паспорту

Минцифры разработало проект постановления Правительства о правилах использования цифровой копии бумажного паспорта. Подтвердить личность с помощью QR-кода на «Госуслугах» можно будет после вступления документа в силу. На 1 января 2024 г. запланирован уже второй этап внедрения.



Паспорт в электронном виде

Минцифры разработало правила применения мобильного приложения «Госуслуги» для идентификации граждан России без предъявления бумажного паспорта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления Правительства, срок окончания публичного обсуждения которого — 12 ноября 2023 г.

В документе определены этапы и сроки выполнения указа Президента о применении цифровой копии паспорта и Правила применения мобильного приложения «Госуслуги» для представления сведений о гражданине в электронной форме. Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования. Владимир Путин подписал указ о возможности использования мобильного приложения портала «Госуслуги» вместо паспорта или других удостоверяющих личность документов 18 сентября 2023 г.

Цифровая копия документов

Цифровой паспорт на «Госуслугах» — это фотография гражданина и QR-код, содержащий сведения о нем. Для загрузки фото в приложение необходимо дать согласие на передачу биометрических персональных данных в Единую биометрическую систему (ЕБС).

При отсутствии согласия предусмотрены несколько вариантов: загрузка фото вместе со сканированием своего биометрического загранпаспорта. Также фото могут быть загружены при наличии цифровой копии водительских прав или карты болельщика. Кроме того, биометрию можно сдать лично в МФЦ.

В Правилах оговаривается, что гражданин «самостоятельно обеспечивает сохранность и неразглашение сведений, связанных с применением мобильного приложения, в том числе сведений, используемых им для доступа к индивидуальному мобильному устройству и/или мобильному приложению и его сервисам (логины, пароли, коды)».

Сроки внедрения

После вступления постановления в силу граждане смогут использовать цифровую копию вместо бумажного паспорта при покупке алкоголя, табачной или никотиносодержащей продукции, кальянов, электронных сигарет и вейпов, посещении музея или зрелищных мероприятий, посадке в поезд дальнего следования или междугородний автобус, оказании услуг связи, получении услуг в МФЦ и финансовых услуг.

Второй этап внедрения начнется 1 января 2024 г., когда мобильное приложение будет использоваться для доступа на территорию организаций, за исключением тех, где повышены требования безопасности, а также на почте.

На третьем этапе, с 1 января 2025 г., «Госуслуги» смогут заменить бумажный документ при заселении в гостиницу, а также при посещении медучреждений, если ранее гражданин был принят там на персонифицированный учет.

Бумажные документы остаются

В указе Президента от 18 сентября сказано, что никто не может заставить граждан России предъявлять цифровую копию того или иного документа вместо оригинала. Другими словами, использование «Госуслуг» в качестве альтернативы бумажному паспорту является добровольным, как писал CNews.

После подписания указа Минцифры опубликовало в своем Telegram-канале разъяснения по поводу работы нововведения. Первое, о чем говорится в публикации – что «Госуслуги» не заменят бумажные документы, удостоверяющие личность.

Также министерство подчеркнуло, что ни один из оригиналов документов, чьи виртуальные копии можно будет предъявлять в приложении «Госуслуги», не утратит свой статус. Их по-прежнему можно будет предъявлять «без всяких ограничений».