Москва потратит 605 миллионов на модернизацию системы управления. На что пойдут деньги

Москва потратит 605 миллионов на модернизацию системы управления. На что пойдут деньгиДепартамент финансов Москвы выделит 605 млн рублей на улучшение системы управления бюджетным процессом города. Она обеспечивает проведение платежных операций для тысяч городских учреждений. Модернизация повысит производительность и оперативность адаптации системы требованиям динамично меняющегося законодательства.
Сколько денег будет потрачено
По данным единой информационной системы в сфере закупок, Департамент финансов Москвы потратит 605 млн руб. на выполнение работ по развитию и модернизации Автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом (АИС УБП). Ведомство планирует завершить работу до конца 2025 г. Срок выполнения работ обозначен в 790 дней с момента заключения контракта. Процесс и выделение средств будет разбит на семь этапов. Средства на модернизацию этой системы будут выделены из городского бюджета Москвы без привлечения иных источников финансирования.
Функциональность и объем работы АИС УБП
Пресс-служба Департамента финансов Москвы рассказала, что автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом функционирует с 2010 г. и автоматизирует основные полномочия Департамента по исполнению городского бюджета: ведение лицевых счетов учреждений, учет обязательств, контроль и санкционирование платежей, осуществление платежей через систему федерального казначейства, составление бюджетной отчетности. АИС УБП обеспечивает проведение платежных операций по более чем 3 тыс. городских учреждений и организаций. В системе зарегистрировано свыше 10 тыс. пользователей и с ее помощью обрабатывается более 35 млн электронных документов в год.
Модернизация системы
Пресс-служба Департамента финансов Москвы уточнила, что с 2021 г. Департамент реализует проект модернизации АИС УБП на базе отечественного и Open Source программного обеспечения за пять лет. Необходимо реализовать плавный перевод процессов и пользователей с действующей версии системы на усовершенствованную с учетом обеспечения непрерывности бизнес-процессов, сохранности данных и стабильной работоспособности. Модернизация повысит производительность и оперативность адаптации системы к требованиям динамично меняющегося законодательства.