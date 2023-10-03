CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура Техника Импортонезависимость
|

Москва потратит 605 миллионов на модернизацию системы управления. На что пойдут деньги

Департамент финансов Москвы выделит 605 млн рублей на улучшение системы управления бюджетным процессом города. Она обеспечивает проведение платежных операций для тысяч городских учреждений. Модернизация повысит производительность и оперативность адаптации системы требованиям динамично меняющегося законодательства.

Сколько денег будет потрачено

По данным единой информационной системы в сфере закупок, Департамент финансов Москвы потратит 605 млн руб. на выполнение работ по развитию и модернизации Автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом (АИС УБП). Ведомство планирует завершить работу до конца 2025 г. Срок выполнения работ обозначен в 790 дней с момента заключения контракта. Процесс и выделение средств будет разбит на семь этапов. Средства на модернизацию этой системы будут выделены из городского бюджета Москвы без привлечения иных источников финансирования.

02_10_23_600x.jpg
Фото: © freepik / Фотобанк Фрипик

Функциональность и объем работы АИС УБП

Пресс-служба Департамента финансов Москвы рассказала, что автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом функционирует с 2010 г. и автоматизирует основные полномочия Департамента по исполнению городского бюджета: ведение лицевых счетов учреждений, учет обязательств, контроль и санкционирование платежей, осуществление платежей через систему федерального казначейства, составление бюджетной отчетности. АИС УБП обеспечивает проведение платежных операций по более чем 3 тыс. городских учреждений и организаций. В системе зарегистрировано свыше 10 тыс. пользователей и с ее помощью обрабатывается более 35 млн электронных документов в год.

Модернизация системы

Пресс-служба Департамента финансов Москвы уточнила, что с 2021 г. Департамент реализует проект модернизации АИС УБП на базе отечественного и Open Source программного обеспечения за пять лет. Необходимо реализовать плавный перевод процессов и пользователей с действующей версии системы на усовершенствованную с учетом обеспечения непрерывности бизнес-процессов, сохранности данных и стабильной работоспособности. Модернизация повысит производительность и оперативность адаптации системы к требованиям динамично меняющегося законодательства.

Дмитрий Федонин

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Госдума мигрирует с Windows и Office на российское ПО. Лицензии закупаются тысячами

«Ростех» хочет расторгнуть соглашение с Правительством по квантовым сенсорам

Из Минцифры ушел замминистра - главный связист

Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

МВД купило для полицейских тысячи копеечных китайских смартфонов

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять

Лучшие приложения для прослушивания подкастов: выбор ZOOM

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сюрпризы графена: найден дешевый способ производства водорода

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

Почему Нептун теряет свои облака?
Показать еще
CNEWS TV
Российский «антишпионский» смартфон может оказаться клоном...
Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» в эфире...
Технология Intel будет следить за владельцами ноутбуков
Яндекс полностью избавился от GPS-зависимости