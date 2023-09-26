Параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен с нового года

Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов заявил, что «российские технологии становятся все более доступны» и с 2024 г. параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен. Возможные последствия — рост цен и «серого» импорта.



Параллельный импорт уже не нужен

Старший вице-президент по ИТ «Ростелекома» Кирилл Меньшов заявил, что с 2024 г параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен, пишет «Коммерсант».

«Российские технологии становятся все более доступны. В следующем году параллельный импорт будет закрыт, и тем, кто не хотел импортозамещаться, будет либо контрабанда, либо импортозамещение, надо это четко понимать»,— сказал Меньшов.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без согласия правообладателя. В России уже сейчас есть аналоги некоторых видов оборудования. Потребность в их параллельном импорте отсутствует либо закроется в ближайшее время, пояснила изданию пресс-служба «Ростелекома». «Например, серверное оборудование, рабочие станции. Ситуация с ноутбуками тоже выходит на новый уровень»,— сказал представитель оператора.

Трудности с поставками

После ухода с российского рынка большинства иностранных вендоров отечественные ИТ-компании начали испытывать трудности с поставками техники. Постановление российского правительства, отменяющее ответственность за параллельный импорт, было подписано 29 марта 2022 г. и опубликовано на официальном сайте.

Фото: Freepik Вице-президент по ИТ «Ростелекома» считает, что российские производители уже готовы к импортозамещению вычислительной техники

Российским производителям были выделены субсидии. В феврале 2023 г. Минпромторг предложил увеличить ежегодный максимальный размер субсидий разработчикам и производителям электроники с 350 млн до 1,5 млрд руб., как писал «Коммерсант». Также компаниям позволят продлевать сроки разработки и производства электроники в случае невозможности обеспечить выпуск компонентов для нее на зарубежных фабриках.

В мае 2023 г. вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. заявил в интервью ТАСС, что механизм параллельного импорта будет продлен на 2024 г.: «По тем группам товаров и по той номенклатуре, в которой будет сохраняться потребность в насыщении рынка».

Инициатива отечественных производителей

В июне 2023 г. отечественные производители предложили Минпромторгу сократить список брендов для параллельного импорта. Об этом писал CNews.

Например, компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) выступили с идеей об ограничении ввоза по параллельному импорту техники компаний Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, HPE, MSI, Quanta, Palit, Palo Alto Networks и Schnider Electric вместе с Pure Storage.

Некоторые представители отрасли высказывали тогда опасения, что инициатива АНО «Вычислительная техника» может иметь негативные последствия.

Она может привести, например, к росту цен не только на иностранное оборудование, но и на их российские аналоги, а также к увеличению расценок на услуги ИТ-компаний. Такое мнение высказал основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков.

«Сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования», — соглашался представитель РАТЭК (Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники).

Также нельзя исключать вероятность взлета популярности обычного «серого» импорта – пример со смартфонами Apple линейки iPhone 14 Pro показал, что «серые» поставки могут быть даже более выгодными для потребителей с точки зрения конечной цены товара.