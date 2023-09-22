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| Фото: © HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 28 сентября

28 сентября 2023 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2023».

28 сентября 2023 г. CNews проведет конференцию «Информационная безопасность 2023».

С докладами выступят:

Евгений Хасин, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности, Минцифры России;
Георгий Старостин, директор по информационной безопасности, СОГАЗ;
Вячеслав Касимов, директор департамента информационной безопасности, «Московский кредитный банк»;
Александр Данченков, руководитель управления информационной безопасности, Группа компаний «Русагро»;
Сергей Демидов, директор департамента информационной безопасности, «Московская биржа»;
Алексей Гусев, старший советник председателя правления, банк «Центрокредит»;
Олег Босенко, директор направления Информационная безопасность, IBS;
Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики, «СёрчИнформ»; руководитель комитета «Руссофт» по информационной безопасности;
Виталий Даровских, product marketing manager, UserGate.

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок информационной безопасности

  • Как изменился уровень ИБ-атак на российские компании?
  • Каковы основные направления ИБ-стратегии крупного, среднего и малого бизнеса?
  • Насколько надежно защищена критическая инфраструктура?
  • Как организовать SOC?
  • Что предлагают отечественные ИБ-вендоры?
  • Как решить кадровую проблему?
  • Как повысить уровень ИБ-грамотности населения?

ИБ-технологии

  • Российские решения для противодействия ИБ-угрозам?
  • ИБ как услуга: что обещает провайдер?
  • Каких решений не хватает на рынке ИБ?
  • Как обеспечить безопасную разработку?
  • Как минимизировать человеческий фактор?
  • Особенности обеспечения безопасности мобильных устройств.
  • Безопасный интернет вещей — возможно ли это?

Кейсы построения безопасной инфраструктуры

  • Как изменилась стратегия ИБ?
  • Российская альтернатива западным продуктам.
  • Как меняется периметр защиты?
  • Из кого состоит оптимальный ИБ-департамент?
  • Как гармонизировать работу ИТ и ИБ?
  • Оптимизация затрат на ИБ.
  • Когда выгодно использовать ИБ как сервис?

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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