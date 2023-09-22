Главу ИТ-управления Федеральной таможни посадили на 9,5 лет

Суд приговорил к 9,5 годам колонии строгого режима главу ЦИТТУ ФТС России Дмитрия Васильева за получение взятки. Он не единственный сотрудник ФТС, против которого возбуждено уголовное дело и вынесен приговор. В ведомстве ведется борьба с коррупцией.



Приговор суда

Суд приговорил к девяти с половиной годам колонии строгого режима главу Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева по делу о взятке, сообщило издание РБК. Он приговорен за лоббирование интересов коммерческих компаний, с которыми ФТС заключала контракты на ИТ-услуги.

Васильеву также назначили штраф в размере 10 млн руб. и лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на десять лет.

В суде отметили, что сумма штрафа назначена «в размере двукратной суммы взятки».

Ошибка отличника таможенной службы

Васильев занимал пост главы управления с мая 2021 г. Он был награжден медалями «За усердие», «25 лет Федеральной таможенной службе» и нагрудным знаком «Отличник таможенной службы».

Фото: wirestock на Freepik Глава ИТ- управления ФТС получил приговор за взятки при заключении госконтрактов

Арестовали его в январе 2023 г. В день ареста Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) провело обыски в здании ФТС на Новозаводской улице. Следователей интересовали документы по контрактам таможенной службы на ИТ-услуги, в том числе на разработку и лицензирование новых программных продуктов, писал РБК.



По данным следствия в госконтрактах участвовали компании, имеющие отношение к родственникам действующих сотрудников ФТС, или зарегистрированные на бывших сотрудников. Васильева уже хотели уволить в 2022 г. из-за нарушений, допущенных при реализации одного госконтракта. За него вступился один из заместителей главы службы, который назвал произошедшее «технической ошибкой молодого руководителя».

ФТС возьмет под контроль своих чиновников

ЦИТТУ решило потратить до 96 млн руб. на ПО для создания подсистемы по выявлению аномальных действий должностных лиц российской таможни, как выяснил CNews в июле 2023 г. Такая сумма была выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, запущенном 30 июня 2023 г. в формате электронного аукциона.

Из техзадания тендера следует, что программное обеспечение должно включать подсистемы получения, агрегации и обработки копии трафика, а также выявления аномальной пользовательской активности. Под контроль сможет попасть электронная почта работников, их соцсети, форумы с их участием, мессенджеры, а также сервисы поиска работы.

Это может быть связано с тем, что Васильев не единственный сотрудник ФТС, против которого возбуждено коррупционное дело. За последние два года СМИ сообщали об уголовных делах и арестах целого ряда чиновников ФТС.

В декабре 2022 г. «Интерфакс» писал, что арестован начальник управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрий Мурышов. В марте 2023 г. РИА «Новости» сообщило об аресте заместителя начальника ЦТУ ФТС Александра Беглова и о том, что ранее по тому же делу был арестован начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александр Алеев.

Также в марте 2023 г. появилось сообщение РБК о вынесении приговора в отношении бывших сотрудников таможни — начальника управления таможенных расследований и дознания Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, заместителя начальника Внуковской таможни Константина Мишина, заместителя начальника Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя отдела дознания этой же таможни Андрея Шурыгина.