В России развернут систему отслеживания БПЛА

«Ростех» и «Алмаз-Антей» предложили Минтрансу и Правительству развернуть по всей России систему мониторинга и обнаружения дронов, которая уже работает в Санкт-Петербурге. Проект позволит пресекать несанкционированные полеты и обеспечит регионам безопасность.



Мониторинг дронов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков направили в правительство и в Минтранс письма с предложением развернуть их совместный проект по мониторингу и обнаружению дронов. В правительстве и в «Ростехе» подтвердили эту информацию «Коммерсанту».

В «Ростехе» считают, что запуск таких сервисов возможен во всех регионах России, «территориальных ограничений нет». Чем больше регионов подключатся к работе системы, тем более развитым будет типовое решение и тем меньше потребуется доработок.

Цель проекта — выстроить систему, которая позволит контролировать полеты беспилотников, упорядочить эту сферу, обеспечить безопасность и возможность противодействия несанкционированным полетам. В министерстве «в целом положительно отреагировали на нашу инициативу», — сказали представители «Ростеха» изданию.

Фото: diana.grytsku на Freepik «Ростех» и «Алмаз-Антей» предложили развернуть в России систему мониторинга и обнаружения дронов

Уже были проведены обсуждения с Госкорпорацией по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). Сейчас в «Ростехе» ожидают «позицию Минтранса и подведомственной ему Росавиации, чтобы двигаться дальше».

Как это будет работать

Предлагаемый комплекс решений, как говорится в письме Чемезова первому вице-премьеру Андрею Белоусову, включает средства наземной инфраструктуры мониторинга и контроля за беспилотными воздушными судами (Б​​ВС), позволяющие «выявлять нарушения путем сопоставления плановых данных о полете с фактическими и принимать меры при выявлении критических нарушений». В инфраструктуру входят средства подавления и противодействия «противоправному применению» беспилотников.

Информсистемы обеспечения полетов включают мониторинг воздушного пространства, управление воздушным движением БВС, предотвращение столкновений, пользовательские сервисы для планирования и согласования полетов. Отдельно описаны интеграционные решения, предусматривающие взаимодействие с силовыми ведомствами (ФСБ, Росгвардия, МЧС, МВД) и ПВО, а также с коммерческими информационными системами.

Инфраструктура состоит из первичного радиолокатора (РОСК-1), оптических и тепловизионных приборов и систем зависимого наблюдения. Навигация предусматривает спутниковое позиционирование беспилотников через ГЛОНАСС, а также обязательное оснащение дронов многодиапазонными транспондерами (1090ES/GSM) с возможностью передачи информации через сотового оператора.

Предполагаются различные методы противодействия нарушителям, в том числе радиоэлектронная борьба и дрон-перехватчик.

Оборудование тестируется в Санкт-Петербурге с 2021 г. Оператором выступает Агентство внешнего транспорта (ГКУ АВТ). Диспетчеры АВТ занимаются мониторингом полетов в черте города, в том числе в зонах ограничений и запретных зонах в центре Петербурга.

В «Алмаз-Антее» заверили издание, что система «доказала свою эффективность, что подтверждается положительным опытом эксплуатации, а также заинтересованностью местных властей расширением зоны действия системы на всю территорию мегаполиса и Ленобласти».

Сколько стоит

АВТ В 2021 г. заказало у НПО «Алмаз» (входит в «Алмаз-Антей») первые станции многопозиционные системы наблюдения (МПСН) за 39 млн руб. В 2023 г. там планируют поставить еще 20 станций за 94,4 млн руб. Также в 2021 г. АВТ заказало у структуры «Алмаз-Антея» установку РЛС (радиолокационная станция) еще на 101 млн руб. Общая стоимость вложений составила с учетом проектно-изыскательских работ порядка 250 млн руб., сказали изданию в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Для масштабирования проекта на всю территорию города в пределах КАД по данным «Коммерсанта» нужно закупить еще девять радиолокационных комплексов кругового обзора стоимостью (на начало 2019 г.) около 900 млн руб.

Более бюджетный вариант (без поиска микродронов) для Петербурга обойдется «по старым ценам» в 200 млн руб. за каждый комплекс РЛС кругового обзора от НПО «Алмаз». Городу, говорит источник издания, необходимо хотя бы два таких комплекса. Стоимость минимально необходимого для Москвы оборудования будет начинаться от 1,5–2 млрд руб.

В «Ростехе» же заверили издание, что предложенный правительству проект фактически не потребует бюджетных затрат, но не уточнили источники финансирования. «Стоимость развертывания решений на уровне региона может быть практически нулевой, но лишь в том случае, если будут задействованы административные ресурсы и имеющиеся у нас готовые решения,— отметили в госкорпорации.— Если же потребуются какие-то уникальные доработки сервисов, их нужно будет рассчитать индивидуально».

Без конкурентов

Официально доступ беспилотников в единое воздушное пространство с сентября 2023 г. обеспечивает СППИ Росавиации, созданная структурой «Алмаз-Антея» «Монитор ОФТ» и ГК по ОрВД. О создании цифровой платформы в июне писал «Коммерсант». СППИ предполагает исключительно предоставление планов полетов и не имеет функционала по обнаружению незарегистрированных объектов.

Часть участников рынка опасалась, что единственный провайдер может завысить тарифы за «пропуск в небо». По словам некоторых источников газеты в экспертном сообществе, в Минтрансе в целом не заинтересованы в допуске конкурентов в сферу мониторинга полетов и скептически отзываются о возможностях коммерческих компаний в этой сфере.

«Ростеха» и «Алмаз-Антей» разделяют эту точку зрения. В их предложениях говорится о недопустимости создания решений в области безопасности воздушного движения «разрозненным консорциумом коммерчески заинтересованных частных предприятий».