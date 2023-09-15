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Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний

США ввели новые санкции против российских ИТ-компаний. Среди них «РТ Солар», Kraftway, «Сигнатек» (один из лидеров рынка СОРМ) и «Технополис Москва».

Санкции против «РТ-Солар»

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OAFC) ввело новые санкции против российских физических и юридических лиц. Соответствующие обновления внесены в список SDN.

В числе новых санкционных персон есть и ряд ИТ-компаний. В первую очередь, речь идет о компании «Солар Секьюрити». Она была создана в 2015 г. в недрах «Инфосистемы Джет», а в 2018 г. ее приобрел «Ростелеком» за 1,5 млрд руб.

В настоящее время компания работает под брендами «Ростелеком-Солар»/«РТ-Солар» и является подразделением «Ростелекома» по информационной безопасности. Одновременно с введением санкций компания провела ребрендинг и стала назваться просто «Солар».

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Фото: https://rt-solar.ru/about_company/
Среди ИТ-компаний, попавших под новые санкции США «РТ Солар», Kraftway, один из лидеров рынка СОРМ «Сигнатек» и «Технополис Москва»

В компании заявили CNews, что процедуры по импортозамещению были пройдены и санкции не отразятся на ее работе. США и ранее вводили санкции против российских ИБО-компаний, в частности, против Positive Technology.

Санкции против Kraftway и «Технополис Москва»

Такое санкции введены против сборщика и вычислительной техники Kraftway (АО «Крафтвей корпорейшенс»). Ранее США уже вводили санкции против российских сборщиков ПК, в частности, против «Аквариус».

Кроме того, санкции введены против особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва».

Санкции против «Сигнатек», «Кварта ВК» и 3L Logistic

Также санкции были введены компании «Сигнатек», одного из лидеров рынка решений в сфере СОРМ (Система оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивает взаимодействие телекоммуникационных операторов со спецслужбами).

Ранее США были введены против «ИКС Холдинга», его основателя Антона Черепенникова (скончался летом 2023 г.) и одного из подразделений холдинга «Цитадель», которое также занимается СОРМ.

Кроме того, санкции были введены против компаний «Кварта ВК» и 3L Logic Group (юридическое лицо - ООО «Новый АйТи проект»).

«Кварта ВК» занимается разработкой ИТ-решений и системной интеграцией. Компания является разработчиком Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы России. Среди коментов компании - аппарат Правительства, Управление делами Президента, Госдума, Совет Федерации и различные министерства.

3L Logic - дистрибьютер компьютерного оборудование, который также занимается разработкой и производством оборудование под собственными торговыми марками.

Игорь Королев

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