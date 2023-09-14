Замглавы Минцифры Олег Пак ушел работать в «Ростелеком»

Распоряжением премьера Мишустина Олег Пак покидает Минцифры и переходит на работу в ПАО «Ростелеком», где продолжит взаимодействие с Минцифры. На госслужбе Пак работал с 2005 г.



Новое назначение Пака

Главой Правительства Михаилом Мишустиным подписано распоряжение об освобождении Олега Пака от должности статс-секретаря — заместителя Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Олег Пак переходит на работу в ПАО «Ростелеком». Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Минцифры на сайте ведомства.

На новом месте работы Олег Пак продолжит взаимодействие с Минцифры и будет отвечать за проекты по созданию ключевых государственных информационных систем, за развитие портала «Госуслуги» и платформы «ГосТех».

Новым статс-секретарем назначена начальник департамента гражданского, предпринимательского, инвестиционного законодательства и регулирования информационных технологий Государственно-правового управления Президента России Алена Руденко. На предыдущем месте работы она занималась обеспечением законопроектной деятельности, вела правовую экспертизу проектов Федеральных законов, Распоряжений и Указов Президента, направленных в том числе на регулирование в сфере ИТ.

Олег Пак в Минцифры

Пак пришел в Минцифры еще в 2012 г. За это время он реализовал ряд значимых проектов по внедрению цифровых технологий в систему госуправления и оказания госуслуг; отвечал за создание ИТ-инфраструктуры Чемпионата мира по футболу; за внедрение цифровых избирательных технологий, технологий электронной подписи, новых технологий и систем цифровой идентификации.

Фото: Минцифры Олег Пак покидает Минцифры и переходит в «Ростелеком»

Олег Пак работает на госслужбе длительное время, как писал CNews. До 2012 г. (с 2005 г.) он трудился в Минэкономразвития, в том числе занимая должность замдиректора Департамента госрегулирования в экономике. После назначения министром связи Николая Никифорова в 2012 г., Пак пришел в Минцифры и стал заместителем министра. В сферу его ответственности входила координация расходов на информатизацию. Чуть позже Пак стал статс-секретарем министерства.

После того как в 2012 г. министром стал Константин Носков, Пак сохранил свою позицию. Когда ведомство возглавил Максут Шадаев, Олег Пак не только сохранил свой пост, но и получил повышение.