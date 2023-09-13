В страхование банковских карт включили защиту от списания денег мошенниками

По требованию Центробанка в полисы добровольного страхования банковских карт должна быть включена защита от краж денег мошенниками. Новое правило гарантирует клиентам банков возмещение ущерба до 100 тыс. руб.



Новые требования

Банк России (ЦБ) ввел требование включать в полисы добровольного страхования банковских карт не только утрату или повреждение электронного средства платежа, но и другие риски, например, мошенническое списание денег. Правило вступает в силу с 1 октября 2023 г., пишет ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Минимальные требования к страхованию банковских карт с 1 октября 2023 г. ЦБ установил в Указании №6494-У «O минимальных (стaндapтных) тpeбoвaниях к условиям осуществления добровольного страхования имущественных интересов при осуществлении операций с использованием электронного средства платежа».

Условия ЦБ

Установлен лимит страховой выплаты в размере 100 тыс. руб., в пределах которого страховщик возместит потери клиента в полном объеме, говорится в сообщении. Если сумма банковской операции превышала 100 тыс. руб., размер выплаты определит страховая компания, но заплатить она должна не меньше 100 тыс.

В большинстве случаев этого должно хватить. По данным Банка России, в 2022 г. средняя сумма одной операции без согласия клиента - физического лица составила 15,32 тыс. руб.

Фото: Freepik По требованию ЦБ страхование банковских карт должно включать защиту от мошенников

Урегулировать убыток страховщик должен в течение 30 дней после получения заявления от пострадавшего.

Из страхового покрытия исключаются ситуации, по которым банк обязан возвращать похищенные средства в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27 июня 2011 г. Изменение в этот закон «в части совершенствования механизма противодействия хищению денежных средств» приняты Госдумой в июле 2023 г.

Практика страхования карт от мошенников

Население все больше переходит в онлайн и чаще подвергается атакам мошенников. Добровольное страхование банковских карт физлиц от несанкционированных списаний в России массово стали предлагать в 2020-2021 гг. У некоторых крупных банков количество клиентов, приобретающих страховку, уже подобралось к 37%, как писала «Российская газета» в апреле 2023 г.

Защитить себя страховщики предлагают от телефонного мошенничества, фишинга, кражи данных с помощью вирусов, незащищенного Wi-Fi и взлома аккаунтов.

По анализу открытых источников издание сделало вывод, что максимальный страхуемый лимит — 600 тыс. руб., но чаще фигурируют суммы 120, 200, 250, 350 тыс. Это укладывается в новые требования ЦБ. Стоимость полиса колеблется от 1,2 тыс. руб. до 6,6 тыс. руб. и зависимости от лимита покрытия.