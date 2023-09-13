Власти хотят разрешить в России децентрализованные финансовые организации, чтобы граждане перевели криптовалюту в регулируемые цифровые финактивы

Минфин допускает легализацию в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO). Суть рынка децентрализованных финансов заключается в отсутствии централизованного контролирующего органа. Но по мере распространения криптовалют власти издают законы об их признании, а значит и регулировании.



Законодательная инициатива Минфина

Минфин допускает легализацию в России работы децентрализованных финансовых организаций (DeFi DAO) для обеспечения перетока ликвидности в криптоактивах, которая уже есть у граждан, в цифровые финансовые активы (ЦФА), пишет «Коммерсант» со ссылкой на заявление директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.

ЦФА — это признаваемые российским законодательством записи (токены) в системе блокчейн, которые предполагают наличие у их держателей цифровых прав как разновидности имущественных прав. Выпуск и обращение цифровых финансовых активов в информационных системах регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Основная же предпосылка использования децентрализованных цифровых сервисов (DeFi) заключается в том, что не существует централизованного органа, который мог бы диктовать или контролировать операции.

Фото: fabrikasimf на Freepik Минфин предлагает легализовать работу децентрализованных финансовых организаций

В ближайшее время Минфин выступит с законодательными инициативами для узаконивания DAO, отметил чиновник. Будет достаточно иметь возможность классифицировать уже созданные ООО цифровыми DAO. Вероятно, останется единый агрегатор платформ, выпускающих ЦФА, «который в идеале имел бы доступ также к децентрализованным финансам и криптоактивам», полагает Чебесков.

Положительная перспектива

Перспективу введения в российское правовое поле работы децентрализованных финансовых организаций оценил «безусловно положительно» руководитель направления по развитию цифровых проектов BitRiver Александр Барышников, как пишет «Коммерсант». При этом он считает нужным «установление комплексного правового регулирования обращения криптовалюты и майнинга, как источника чистой криптовалютной ликвидности».

Государство может использовать DAO для предоставления финансовых услуг, например, для управления пенсионным фондом или предоставления кредитов малому бизнесу, считает сооснователь BerezkaDAO и Weezi Роман Кауфман. Кроме того, уточняет он, DAO могут использоваться для создания децентрализованных бирж, которые предлагают более низкие комиссии и более широкий выбор активов, чем традиционные биржи.

Риски и сомнения

У DAO есть риски. К ним Кауфман относит сложности масштабирования до уровня, «необходимого для обслуживания всего населения», уязвимости для атак, а также отсутствие эффективных механизмов регулирования.

Ряд опрошенных изданием эксперты считает идею интеграции ЦФА с DeFi малореалистичной. По словам основателя Cross Finance Александра Мамасидикова, рынку децентрализованных финансов присущи «анонимность и отказ от централизованных схем», в то время как для ЦФА характерен «централизованный контроль». «Ни в одной из стран нет готовой правовой базы, которая бы позволила урегулировать рынок децентрализованных финансов», — сказал Мамасидиков.

Регулирование неизбежно

«По существу многое в криптовалютной сфере в принципе возможно только в силу ослабленного или отсутствующего регулирования, — приводил CNews слова Алексея Водясова, технического директора компании SEQ в августе 2023 г., когда Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) обвинила криптобиржу Coinbase в том, что она не зарегистрировалась в качестве полноценного брокера, и потребовала прекратить торговлю любыми криптоактивами, кроме Bitcoin.

«Однако уже сейчас криптовалюты много где считаются приемлемым платежным средством. По мере дальнейшего их распространения и фактического признания финансовым инструментом, они неизбежно подпадут под регулирование, которое призвано обеспечить единство правил. Вопрос лишь в том, насколько такое регулирование будет отличаться от региона к региону, и будет ли оно в принципе учитывать криптовалютную специфику», — сказал Водясов.

Евросоюз уже принял законопроекты, устанавливающие «прозрачные правила» для всех криптовалютных операций на территории стран - членов ЕС. Об этом СNews писал в мае 2023 г. Для превращения в закон их должны одобрить не только Европарламент, но и Совет Европы. Если все пройдет гладко, закон заработает уже с июня 2024 г.

В России в 2024 г. добыча криптовалют может быть официально признана видом производства. В таком случае государственные решения, актуальные для промышленности, начнут действовать и для майнинга, что позволит корректно регулировать отрасль.