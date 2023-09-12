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Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

12 октября 2023 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR».

12 октября 2023 г. CNews проведет конференцию «Цифровизация HR».

С докладами выступят:

Виктория Шуваева, руководитель проектного отдела дирекции по персоналу, Объединенная компания «Русал»;
Наталья Рютина, директор по информационным технологиям, «РЖД Логистика»;
Татьяна Конева, директор по персоналу, Hoff;
Ольга Ямникова, руководитель группы по кадровому администрированию, «ПСБ Лизинг»;
Юрий Евдолюка, начальник отдела организационного развития, «Ингосстрах»;
Максим Грищишен, директор по продажам HR Tech, VК.

Основные вопросы к обсуждению:

Тенденции цифровизации HR в России

  • Цифровые инструменты организации удаленной и гибридной работы.
  • Переход на КЭДО.
  • Цифровые инструменты подбора персонала.
  • Кадровое планирование и учет.
  • Цифровые платформы для обучения и развития.
  • Оценка персонала и планирование карьеры.
  • Внутренние коммуникации как инструмент формирования корпоративной культуры.
  • Инструменты мотивации сотрудников и подразделений.
  • Цифровое управление процессом разработки ПО.

Технологии для HR-подразделений

  • Портальные решения получают второе дыхание.
  • Low-code платформы как инструмент быстрой настройки кадровых бизнес-процессов.
  • Автоматизация подготовки кадровых документов.
  • Какие задачи можно передать роботам?
  • Чем боты помогут HR-службе?
  • Личный кабинет сотрудника.
  • Какие документы можно перевести в цифру?
  • OCR-технологии в кадровом делопроизводстве.

Практика цифровизации HR

  • Как движется импортозамещение SAP SF?
  • Как выбрать отечественный аналог популярного западного ПО?
  • Как определить ключевые направления цифровизации и подсчитать ее эффективность?
  • Цифровой офис: опыт создания.
  • Облачные решения для HR-службы.
  • Электронная подпись для сотрудников.
  • Автоматизация организационных изменений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена

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