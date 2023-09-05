Правительство отказалось от создания информсистемы контроля над гособоронзаказом

Правительственная комиссия одобрила отказ от создания информационно-аналитической системы гособоронзаказа. Ее заменят каталогом Минобороны. Это ускорит процесс закупок, но может ославить контроль.



ИАС заменят каталогом

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила предложенный Федеральной антимонопольной службой (ФАС) отказ от создания информационно-аналитической системы гособоронзаказа (ИАС ГОЗ). С проектом поправок ознакомились «Ведомости».

В проекте указывается, что поправки разработаны по поручению вице-премьера Дениса Мантурова согласно поручению президента от 25 октября 2022 г. Согласно заключению Минюста, коррупциогенные факторы в проекте не выявлены.

ИАС ГОЗ это система сопоставления цен на однородные товары (работы, услуги) для государственного оборонного заказа. Ее заменят каталогом продукции для федеральных нужд, объектом которого будут исключительно товары, поставляемые по ГОЗу.

Принятие этого решения, говорится в справке к законопроекту, связано с тем, что Минобороны приступило к созданию ведомственной цифровой платформы в целях формирования цен на продукцию, поставляемую по ГОЗу, которая дублирует функционал ИАС, предполагавший сравнение цен ГОЗа с ценами на товары гражданского назначения.

Почему отказались

«В текущих условиях большинство организаций исключили из открытого доступа сведения о ценах на поставляемую продукцию. С учетом необходимости обработки информации ограниченного распространения, а также в связи с появившейся вероятностью внешнего воздействия на инфраструктуру ИАС техническая реализация решения о создании ИАС в настоящее время представляется нецелесообразной», – уточняется в проектной справке.

Система сравнения цен с гражданскими аналогами – один из многих способов, который с конца 2000-х гг. государство пробует для сдерживания цен на продукцию оборонной промышленности, сказал «Ведомостям» менеджер предприятия ОПК. Но серьезного эффекта от этой меры не было, а после начала специальной военной операции на Украине и резкого роста ГОЗа важность скорости принятия решений при закупках военной техники возросла, чем и вызвана замена этой ИАС каталогом, которым будет заниматься Минобороны, сказал он.

Ослабление контроля

Если контроль за ценообразованием будет вести только Минобороны, это может обернуться значительной коррупцией. Такое мнение высказал изданию военный эксперт Юрий Кнутов.

Кнутов уверен, что необходим внешний контроль как минимум нескольких силовых ведомств, в частности ФСБ, Следственного комитета и/или других, которые смогут проверять друг друга на предмет возможных злоупотреблений.

Контроль ФАС тоже нужно оставить, считает эксперт. Для этого в ведомстве должен быть создан отдел с допуском к секретности, а процедура ГОЗа должна быть упрощена в соответствии с потребностями военной спецоперации.

Система ИАС

Создание ИАС ГОЗ было предусмотрено законопроектом, который Госдума одобрила в первом чтении 22 октября 2020 г. Однако дальнейшее рассмотрение документа затянулось. Об этом писал CNews.

Тогда же, в 2020 г., был разработан проект постановления Правительства о требованиях к ИАС ГОЗ, который тоже не был утвержден. Причем в октябре 2020 г. ФАС уже вела работу по созданию ИАС, как сообщалось на сайте службы со ссылкой на замглавы ФАС Михаила Евраева.

Потратить на создание системы по данным CNews в январе 2022 г. было решено 1,78 млрд руб.

Система ИАС должна была обеспечить возможность автоматизированного контроля и сопоставления информации о составе изделия, приведенной в конструкторской документации, с заявленными данными в обосновании цены, возможность анализа данных из конкурсной документации госзаказчиков на предмет соответствия рыночным ценам путем использования механизмов распознавания, лингвистической обработки и анализа документов, формирование и ведение каталога товаров, работ и услуг для целей сопоставления цен на однородные товары.