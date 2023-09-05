Электронная отрасль России просит отсрочку от армии для всех радиоэлектронщиков, участвующих в гособоронзаказе

Разработчики электроники попросили Правительство распространить отсрочку от призыва на все радиоэлектронные предприятия, которые выполняют государственный оборонный заказ (ГОЗ). Сейчас отсрочка распространяется на узкие перечни организаций и не охватывает большую часть предприятий отрасли. Эта мера необходима для предотвращения срывов исполнения договоров в рамках ГОЗ.

Отсрочка для всех

Как стало известно CNews, Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) попросила Правительство распространить отсрочку от призыва на военную службу для критически важных специалистов абсолютно всех радиоэлектронных предприятий, входящих в реестр оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Письмо с этой просьбой АРПЭ в конце августа 2023 г. направила министру промышленности и торговли Денису Мантурову (копия есть в распоряжении CNews). Необходимость отсрочки в документе объясняется обеспечением кадровой устойчивости предприятий российской радиоэлектронной промышленности, предотвращениям срывов исполнения договоров в рамках государственного оборонного заказа (ГОЗ) «в условиях кардинального изменения цепочек поставок и острого кадрового дефицита».

Кто сейчас получает отсрочку

Как рассказал CNews глава АРПЭ Иван Покровский, сейчас отсрочка предоставляется по реестру ИТ-компаний Минцифры и реестру ОПК Минпромторга. «Сотни компаний смогли войти в эти реестры, но многие, тоже сотни, не смогли войти или не смогли подтвердить право на участие реестре», — отметил он.

Число специалистов, нуждающихся в отсрочке, а также число тех, кто получает отсрочку уже сейчас, Иван Покровский не привел.

По мнению АРПЭ, отсрочка сейчас распространяется на узкие перечни организаций и не охватывает большую часть предприятий отрасли. Это происходит потому, что многие компании электронной промышленности находятся на третьем-четвертом уровне кооперации в цепочке исполнителей ГОЗ.

Фото: Госдума Отрасль просит отсрочку от призыва для всех радиоэлектронных предприятий, задействованных в ГОЗ

До сих пор перечень наиболее важных для отрасли специальностей, на которые распространялось бы предоставление отсрочки, не утвержден, подчеркивают в Ассоциации.

Как пояснил CNews представитель Минпромторга, отсрочка распространяется на руководителей, специалистов и рабочих, которые работают в организациях ОПК и участвуют в выполнении заданий ГОЗ. Сейчас министерство на основании этих двух условий формирует перечень организаций, работникам которых предоставляется право на отсрочку от призыва по мобилизации. Также в списки были включены студенты, заключившие трудовой договор с организациями ОПК, еще в период обучения. В министерстве не ответили на вопрос, какому количеству предприятий сейчас предоставляется привилегия в виде отсрочки для сотрудников.

Конкретный список сотрудников ОПК, которые получат отсрочку от весеннего призыва на военную службу в 2023 г. Минпромторг направил в Минобороны еще в марте.

Расширение списка на отсрочку

В начале августа 2023 г. стало известно о том, что Минцифры выступило с инициативой распространить отсрочку от армии на ИТ-специалистов, не имеющих диплома о высшем образовании. В министерстве считают, что такое право должны иметь и те сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, у которых есть только среднее профильное образование. Актуальные нормы закона предполагают, что на отсрочку от армии могут претендовать только те ИТ-шники, которые имеют законченное высшее образование.

Минцифры предлагает не только начать давать отсрочку от армии ИТ-шникам без высшего образования, но и расширить список специальностей выпускников вузов, которые будут иметь право на такую отсрочку. В сентябре 2022 г., когда из России на фоне нежелания участвовать в «частичной мобилизации» уехало, по разным оценкам, около 1 млн россиян, Минцифры подготовило перечень приоритетных специальностей, подходящих под условия предоставления отсрочки от армии.