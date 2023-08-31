Власти выделили 2,6 миллиарда на технологии производства кабелей и чипов, которые не продают России из-за санкций

Минпромторг выделил 2,6 млрд руб. на освоение в России технологий для производства электроники, а также различных кабелей, в том числе и для телекома. Важность разработок обусловлена прекращением поставок в Россию и отсутствием их производства на территории страны.

НИР Минпромторга

Как выяснил CNews, Минпромторг выделил 2,6 млрд руб. на разработку технологий получения и производства химических материалов необходимых для выпуска электроники.

Минпромторг ищет исполнителей, которые займутся научно-исследовательскими работами (НИР) по разработке технологии получения и постановке на производство ацетилацетона, N-метил-2 пирролидона, высокочистого оксихлорида фосфора и триметилфосфата, аналога полимера дюримида, калия марганцовокислого и других соединений. Все тендеры опубликованы 30 августа 2023 г.

Помимо необходимых материалов для электроники и микроэлектроники, министерство опубликовало тендеры, связанные с производством материалов для кабелей. Например, для производства на территории России композиции на основе полиэфирэфиркетона для кабельной изоляции, пожаробезопасных сшиваемых полимерных композиций, водоблокирующих материалов и так далее.

Для чего это нужно

Необходимость описанных научно-исследовательских работ Минпромторг объясняет прекращением поставок в Россию перечисленных материалов, которые используются при производстве электронной техники. Это обусловлено санкциями, введенные в отношении нашей страны после февраля 2022 г.

Например, водоблокирующие материалы применяются для защиты от продольного распространения влаги в различных кабелях (силовых, сигнально-блокировочных, телефонных, для цепей управления атомных станций, оптических, пожаробезопасных кабелях для АЭС и метрополитена и других). При этом в нашей стране отсутствует производство указанных материалов, что ставит под угрозу срыва поставок кабельных изделий для нужд важнейших отраслей экономики и промышленности в случае прекращения поставок данных материалов из зарубежных государств, следует их технического задания.

Высокочистый фосфор, оксихлорида фосфора и триметилфосфата используются в качестве исходных веществ в производстве специальных материалов и электронной компонентной базы. Аналог полимера дюримид также используется для производства микросхем.

Все НИР работы должны быть завершены в конце 2025 г.

Миллиарды на материалы для ЭКБ

С марта 2023 г. Минпромторг выделил не менее 4,8 млрд руб. на освоение производства материалов, используемых при создании микросхем. Например, в начале марта Минпромторг выделил 1,1 млрд руб. — на освоение материалов, необходимых для производства чипов (вольфрам, бромистый водород и прочие). Разработанные технологические решения должны обеспечивать потребности предприятий производителей ЭКБ, в частности, в тендерных документах упоминались «Микрон» и «НМ-Тех».

Министерство выделило такую же сумму и на разработку и освоение производства литографических материалов для микроэлектронного производства. В рамках НИР, заказанной Минпромторгом, предполагается создание фоторезистов для использования в процессе фотолитографии с длинной волны актиничного лазерного излучения 248 нм.

Помимо материалов, Минпромторг заказал разработку математического метода определения надежности электронной компонентной базы за 464,8 млн руб. Новый способ позволит сократить время и затраты на оценку ее надежности. Впоследствии метод будут использовать российские разработчики и производители интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.