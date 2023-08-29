У властей просят признать отраслью промышленности добычу криптовалюты в России и присвоить ОКВЭД

Добыча криптовалют может быть официально признана в России видом производства уже в 2024 г. Власти получат дополнительный источник налогов, а майнеры — льготы промышленных предприятий.



Официальный вид деятельности

Добычу криптовалют следует признать экономической деятельностью и установить для подобных предприятий промышленный код ОКВЭД. С таким предложением оператор центров обработки данных BitRiver обратился к министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. С письмом, в котором содержится инициатива, ознакомились «Известия».

Государственные решения, актуальные для промышленности, начнут действовать и для добычи криптовалют. Наделение майнеров кодом деятельности позволит корректно регулировать отрасль, подчеркивается в документе.

Предложение поддержал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Инициатива уже направлена на согласование в правительство, сообщил изданию депутат. По его словам, документ могут принять уже в осеннюю сессию, тогда он заработает с 2024 г.

В Центробанке подтвердили изданию, что участвуют в обсуждении подходов к регулированию майнинга. В пресс-службе Минэкономразвития добавили, что такие законопроекты прорабатываются в Минфине и Минэнерго и при наличии утвержденной нормативной базы ведомство обеспечит сопровождение проекта изменения классификатора ОКВЭД.

Признаки промышленного производства

ОКВЭД — это код деятельности, который ИП или компания выбирает при регистрации. От него зависит в том числе необходимость получения лицензии, тариф страховых взносов, возможность получения льгот от государства.

Фото: Kandinsky Промышленное производство криптовалюты в представлении ИИ Kandinsky

Майнинг можно включить в раздел классификатора «Обрабатывающие производства», добавив туда дополнительную группировку, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко.

С тем, что майнинг имеет признаки промышленной деятельности ранее, на заседании «Единой России» по развитию блокчейн-технологий, согласился замглавы Минпромторга Василий Шпак, отметили авторы инициативы в письме Мантурову .

Добычу криптовалют нужно признать экономической деятельностью уже сейчас, поскольку доля майнинга (10,8–14,1 млрд кВтч за 2022 г.) превышает 1% общего потребления электроэнергии в России — это соответствует промышленным масштабам, указано в документе.

Сопоставим с традиционными объектами промышленности и технологически сложный и трудоемкий процесс проектирования, строительства и эксплуатации дата-центров для майнинга.

«Белая» криптовалюта

Установление кода ОКВЭД будет означать, что власти признали наличие рынка майнинга и установили контроль за ним, сказал «Известиям» основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, это положительный шаг для тех, кто стремится работать «вбелую» и строить прозрачный бизнес.

Многие предприятия в сфере добычи криптовалют готовы работать в рамках закона и платить налоги, поэтому этот процесс нужно как можно быстрее ввести в правовое поле, считает депутат Аксаков, это поможет корректно установить налогообложение в сфере добычи криптовалют.

Сейчас федеральным законом № 259 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» цифровые активы признаются имуществом, а не платежным средством. С доходов, полученных от продажи имущества, нужно платить подоходный налог.

В промышленности налоги взимаются при реализации товара, значит, и при добыче крипты они должны будут уплачиваться при продаже цифровой валюты, предположил Огиенко.

Кроме того, если майнинг станет восприниматься как отрасль промышленности, в дальнейшем на него могут распространить некоторые преференции, характерные для предприятий производственной сферы, отметил Огиенко. Это поможет развитию майнинга. Как энергоемкая отрасль она будет учитываться в планах по развитию электроэнергетики. Аксаков также считает, что можно будет вводить ограничения в регионах России с энергодефицитом.

Обратная сторона монеты

Согласно статистике Минфина России, к июню 2023 г. российские криптошахтеры добывали токены на сумму, эквивалентные почти $4 млрд в год. Об этом писал CNews. К началу апреля 2023 г. Россия впервые в истории заняла второе место в рейтинге стран по объему добываемой крипты, уступив лишь США (данные BitRiver). Добыча криптовалюты в России переживает период бурного роста в том числе из-за санкций. Стало сложнее использовать рубль в международных транзакциях, но зато его по-прежнему просто переконвертировать в криптотокены, которые принимаются во всех странах.

Китай признали незаконным майнинг и другую деятельность, связанную с криптовалютой в начале 2022 г. Центробанк России тоже заявлял о необходимости полностью запретить операции с криптовалютой. За майнеров вступился лично Президент России Владимир Путин.

Необходима цельная концепция развития майнинга в России, чтобы избежать злоупотреблений, сказал «Известиям» директор по стратегическому развитию «КоинКит» Станислав Рождественский. Порядок выплат в бюджет тоже должен быть прописан очень четко, иначе появится возможность фиктивно продавать монеты по низкой цене ради снижения налоговой нагрузки, а фактическую реализацию проводить по высокой стоимости.

Требуется также дополнительно урегулировать вопросы стоимости электроэнергии. Так, в январе 2023 г. CNews освещал случай, когда на жителя Иркутской области повесили счет за электричество почти на 29 млн руб. «Иркутскэнергосбыт» в одностороннем порядке сменил ему тариф с льготного (для жителей) на коммерческий и пересчитал все его расходы. Майнер попытался защититься от гигантского счета в суде, но проиграл.