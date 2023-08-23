Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни
Российские власти проведут эксперимент передаче полномочий по найму чиноников и контролю качества их работы искусственному интеллекту. Мероприятие начнется 1 сентября 2023 г. и продлится до 1 ноября 2024 г., и в нем на первом этапе примут участие Минцифры, Минэк, Минтруд и Минфин. Для этих целей создается универсальная платформа «Госкадры», на которой ведомства будут размещать вакансии, а соискатели – откликаться на них и оставлять свои резюме.
Виртуальный кадровик
В России появится платформа искусственного интеллекта для найма сотрудников на государственную службу. Другими словами, ИИ будет отсеивать кандидатов в чиновники – на первых порах лишь в рамках эксперимента.
Как пишут «Ведомости», выбирать, кто станет госслужащим, а кто получит отказ в новой должности, искусственный интеллект начнет совсем скоро – 1 сентября 2023 г. Эта дата указана в новом проекте постановления Правительства России, подготовленном Минцифры – ведомство вошло в число первых его участников.
Наряду с Минцифры эксперимент по замене HR-специалистов на виртуальные алгоритмы проведут Минтруд, Минэк и Минфин, а также все их подведомственные организации. Реализован весь процесс будет при помощи новой платформы «Государственные кадры», которая будет построена на базе «Гостеха».
Существовать сама по себе платформа «Госкадры» не станет. После запуска ее интегрируют в состав более масштабной Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы (ЕИСУКС), заявил изданию представитель Минцифры. Эта система функционирует в настоящее время.
Что задумали власти
Авторы эксперимента полагают, что при помощи «Госкадров» будут подвергнуты автоматизации сразу несколько процессов, связанных с наймом людей на госслужбу и их работой в этой сфере. В частности, планируется автоматизировать процесс отсева кандидатов на вакансию и их профессиональное развитие, говорится в подготовленном Минцифры проекте постановления Правительства.
В пояснительной записке к документу упоминается и глобальная цель всего эксперимента – это «апробация методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий». Предполагается, что эксперимент продлится до 1 ноября 2024 г. – ровно 14 месяцев, и за это время, помимо перечисленного, будет протестирована автоматизация процессов «формирования потенциальной культуры и противодействия коррупции» а также оценки госслужащих, указано в проекте Минцифры.
Новым идеям цифровизации – новая цифровая платформа
Платформа «Госкадры» как неотъемлемая часть готовящегося эксперимента по цифровизации процесса найма чиновников, получит несколько функций. Это будет универсальный инструмент и для тех, кто только хочет стать госслужащим, и для тех, кто уже достиг этой цели.
Например, «Госкадры» станут агрегатором резюме, которые будут выкладывать желающие работать в госаппарате. Здесь же им будет предоставлена возможность откликаться на открытые вакансии, как сообщил «Ведомостям» представитель Минцифры.
В дополнение к этому на «Госкадрах» будет реализована система тематических обучающих курсов, которые чиновники смогут проходить. А если потребуется, то «Госкадры» позволят искать будущих чиновников не только среди тех, кто оставил резюме или откликнулся на вакансию на платформе, но и во «внешних информационных системах». Как именно будет реализовано взаимодействие со сторонними ресурсами, в Минцифры не уточнили.
Дополнительно «Госкадры» позволят оценивать результативность чиновников на занимаемых ими должностях и ставить им рабочие задачи. Также система будет отслеживать нехватку кадров.
Что касается системы ЕИСУКС, то это тоже относительно новая разработка властей. В начале февраля 2020 г. CNews писал о подготовке властей к ее ускоренному развитию, на которое планировалось выделить около 2,2 млрд руб.
Как сообщила изданию глава департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева, ЕИСУКС в ее нынешнем исполнении – это в первую очередь инструмент для администрирования кадрового учета в госструктурах и госкомпаниях. В данном случае речь об отпусках и командировках сотрудников, об учете выплат и пр. При этом система никак не автоматизирует рекрутинг и отсев кандидатов, собеседования и прочие HR-процессы. По мнению Богатыревой, все это будет возложено на «Госкадры».
Когда ИИ «отменит» классический HR в госсекторе
Искусственный интеллект станет краеугольным камнем нового эксперимента, но пока нет данных, когда именно власти планируют отменить классический, «аналоговый» процесс пополнения рядов чиновников, и планируют ли вообще. Известно лишь, что они хотят разработать принципиально новую информационную HR-систему развития госслужащих на базе ИИ, но на ее создание выделено довольно много времени.
Такая система, как указано в пояснительной записке к проекту Минцифры, должна заработать к 2030 г., то есть как минимум шесть лет на ее создание в запасе еще есть. Создаваться она будет в рамках утвержденной властями в октябре 2021 г. инициативы по социально-экономическому развитию страны до 2030 г.
О деньгах ни слова
Если о расходах на модернизацию платформы ЕИСУКС информация есть, то стоимость разработки, внедрения и запуска «Госкадров» в качестве ее подсистемы на момент выпуска материала была окутана тайной. В Минцифры свет на этот вопрос пока не проливают, но опрошенные изданием эксперты озвучивают свою оценку предполагаемых расходов.
Так, технический директор ИТ-компании Noosoft\считает, что «Госкадры» могут обойтись в 100 млн руб. По его мнению, на разработку подсистемы потребуется около года.
Людмила Богатырева считает, что разрабатывать «Госкадры» с нуля Минцифры не станет – вместо этого ведомство может заимствовать уже существующие в стране наработки. В качестве примера наиболее подходящих для использования в госсекторе, но требующих доработки систем она привела VK HR Tech, WebSoft, Mirapolis, Skillaz, а также «Пульс» за авторством Сбербанка.