«Дочка» Роскомнадзора не смогла купить «железо» для контроля связи. На тендеры никто не пришел

Сразу две госзакупки ГРЧЦ были признаны несостоявшимися. Центр был готов потратить около 1 млрд руб. на оборудование для контроля за использованием частот связи, но в итоге не удалось найти ни одного поставщика. Одна из причин – санкции, сделавшие невозможным закупку «железа» немецкой компании Rohde-Schwarz, продукцию которой ГРЧЦ ранее закупал весьма активно.

Минус два тендера

ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), подконтрольный Роскомнадзору, не смог найти подрядчика на выполнение сразу двух госконтрактов по поставке ему аппаратуры для контроля радиочастотного центра. Обе закупки были официально признаны несостоявшимися – никто не захотел продавать ему это «железо».

Как пишут «Ведомости», суммарный размер трат на необходимое ГРЧЦ оборудование составил в пределах 1 млрд руб. Обе госзакупки Центр инициировал в середине апреля 2023 г., однако уже спустя всего лишь месяц они были признаны несостоявшимися.

Самый крупный тендер предполагал закупку «подвижных технических комплексов радиоконтроля» для установки на 22 автомобилях и использования их в Крыму – на это «дочка» Роскомнадзора была готова выделить 777,2 млн руб. Центр хотел закупить микроавтобусы с отделенной от основного объема внутреннего пространства водительской кабиной, обособленным техническим блоком и местом работы двух операторов.

Фото: Правительство Республики Крым В условиях тендеров ГРЧЦ нашлось немало дополнительных трудновыполнимых требований

Почти вчетверо менее масштабная с точки зрения предполагаемых расходов закупка касалась приобретения «стационарного малогабаритного технического комплекса радиоконтроля». Под этим подразумевались «антенно-фидерное коммутационное устройство», «мачтовое оборудование», «термошкаф», укомплектованный «системами кондиционирования, пожаротушения и сигнализации».

Предмет закупки простыми словами

Как сообщил изданию представитель ГРЧЦ, «железо», которое так и не удалось купить, предназначается для выявления нарушений использования радиочастот и радиочастотных каналов на территории России. Также оно позволяет отслеживать нарушения условий эксплуатации радиоэлектронных средств.

Со слов главы консалтинговой компании «Ордерком» Дмитрия Галушко, такая аппаратура используется для обнаружения нелегального использования радиочастот и выявления радиоаппаратуры, работающей на повышенной мощности. Он подчеркнул, что это может создавать помехи для радиоэлектронных устройств, использующихся легально, в том числе и для правительственных узлов связи.

Куда пропали поставщики

Одна из возможных причин срыва гостендера, притом сразу двух – это 24 февраля 2022 г. и последовавшие за этим днем события. Как сообщил изданию Дмитрий Галушко, до этого дня крупнейшим поставщиком оборудования для контроля связи была немецкая компания Rohde-Schwarz с 90-летней историей. В настоящее время она отказывается работать с российскими клиентами в рамках собственных антироссийских санкций.

На сайте госзакупок есть масса доказательств того, что в число клиентов Rohde-Schwarz в России входит и ГРЧЦ. Но «дочка» Роскзомнадзора – это конечный получатель, а посредниками во всех сделках между немецкой компанией и российской госструктурой выступали различные отечественные ИТ-компании и интеграторы.

По мнению источника издания в неназванном операторе цифрового телевидения, обе закупки могли завершиться неудачей по причине того, что никто из потенциальных поставщиков оказался не в силах предложить ГРЧЦ необходимое ему оборудование, которое бы удовлетворяло заявленные технические требования.

А как же импортозамещение

Оборудование немецкой Rohde-Schwarz – не единственное, имеющееся в арсенале ГРЧЦ для осуществления контроля связи. Собеседник издания в неназванной компании, занимающейся производством электроники, рассказал, что для этих же целей применяется продукция отечественных вендоров, например, комплексы радиоконтроля «Аргамак» компании «Иркос» и комплексы высокоскоростного анализа радиочастотного спектра «Омега», которые выпускает НПП «Гамма».

Российское «железо» применяется, в том числе, региональными отделениями Центра. По какой причине оно не стало предметом несостоявшихся госзакупок, на момент выпуска материала установлено не было.

Не исключено, что все дело в самих тендерах – по словам собеседника издания, из условия искусственно усложнены путем перечисления слишком большого количества параметров, которым должно соответствовать закупаемое оборудование. Например, в заявках указано, что салон мобильного комплекса в обязательном порядке должен освещаться исключительно четырьмя светильниками-плафонами.

Опрошенные изданием эксперты не исключают, что это было сделано намеренно. Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель полагает, что теперь у ГРЧЦ появится возможность совершить закупку у конкретного поставщика, без конкурсных процедур. Такое, по его словам, действительно можно осуществить, если на этапе тендера не нашлось ни одного участника или в случае «нецелесообразности применения конкурентных способов определения поставщика для удовлетворения нужд заказчика».