Создатели «Авроры» форсируют тестирование ОС. Компания нарастит штат программистов на треть

Разработчик российской мобильной ОС «Аврора» компания ОМП собирается увеличить штат на 40%. Сейчас компания ищет разработчиков, инженеров, а также тестировщиков. Всего в тестировании ОС принимают участие 500 человек. И компания хочет увеличить число тестировщиков. К концу 2023 года на «Авроре» появятся новые четыре устройства.



«Аврора» расширяется

Как стало известно CNews, разработчик российской мобильной ОС «Аврора» «Открытая мобильная платформа» (ОМП) увеличит штат на 30-40%. Всего до конца 2023 г. штат компании вырастет с 250 до 330 ИТ-специалистов. Об этом CNews рассказал директор департамента разработки ОМП Роман Аляутдин.

Сейчас компания в поисках инженеров, разработчиков, а также специалистов по тестированию. Штат тестировщиков компании ОМП увеличится на 30%. В тестировании нового релиза платформы «Аврора» принимают участие около 500 человек, отметил Аляутдин. В нем участвуют как специалисты ОМП, так и тестировщики со стороны наших партнеров, а также несколько сотен энтузиастов из бета-программы ОМП. В целом, в тестировании нового релиза платформы «Аврора» принимают участие около 500 человек.

«До конца 2023 года выйдет еще четыре планшета и смартфона на ОС Аврора от разных производителей», — рассказал CNews Аляутдин. Речь идет об устройствах «Аквариуса», «Байэтэрга», Yadro и F+tech. Сейчас существует более 10 устройств на «Авроре» помимо перечисленных производителей еще «Кьютэк» и НИИ «Масштаб». Компания совместно с этими вендорами работает над созданием полноценной экосистемы вокруг мобильной ОС.

В августе 2023 г. на ресурсе по поиску работы HeadHunter появились вакансии специалиста по ручному и автоматизированному тестированию от разработчика «Авроры». Они займутся ручным тестированием мобильных устройств на базе «Авроры» и автотестами, а также разработкой платформы управления корпоративными парками мобильных устройств, ориентированную на сегменты B2B и B2G.

Помимо этого, у компании открыта программа бета-тестирования устройств в пяти российских городах. В ней принимают участие разработчики и обычные пользователи, которые получают устройства на «Авроре» для своего личного использования, разработки и тестов экспериментальных функций. И ОМП получает от них обратную связь.

Доработка «Авроры»

В июле 2023 г. Минпромторг попросил отечественных производителей мобильных устройств начать продавать массовому потребителю устройства на ОС «Аврора». Причиной инициативы были названы санкции, которые могут коснуться любых западных разработок. И кроме того, есть еще причины для беспокойства: 1 июня 2023 г. появилось информация ТАСС о том, что ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple.

По информации «Коммерсанта», для доработки и адаптации ОС «Аврора» потребуется 300 млрд руб. до 2027 г. При условии развития этих систем, власти рассчитывают, что их можно будет использовать не только госслужащим и сотрудникам компаний, но и обычным пользователям.

Как появилась «Аврора»

ОС «Аврора» была разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из Nokia, основавшими компанию Jolla. В 2015 г. компании-разработчики Sailfish начал контролировать бизнесмен Григорий Березкин. Спустя три года мобильный оператор «Ростелеком» выкупил у предпринимателя контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой «Авроры») и «Вортон», владеющих правами на Sailfish.

В 2019 г. случился ребрендинг — ОС «Аврору» начали развивать и продвигать как отечественную мобильную операционную систему, которая не зависит от иностранных вендоров ПО. Она получила сертификации ФСБ и ФСТЭК. В то же время, все эти гаджеты используют, в основном сотрудники госсектора и госкорпораций, на обычного потребителя ОС «Аврора» не ориентирована.

В середине декабря 2022 г. Минцифры одобрило проект «Ростелекома» в рамках дорожной карты развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. Стоимость проекта, в рамках которого планируется выпуск партнерами 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка — около 480 млрд руб.