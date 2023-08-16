Маркетплейсам разрешат продажу спиртного через интернет. Покупки придется подтверждать на «Госуслугах»

Депутаты хотят внести в Госдуму в осеннюю сессию законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Продавцам нужно будет получить лицензию и заплатить госпошлину, чтобы попасть в специальный реестр. Покупателю потребуется регистрация на «Госуслугах».



Проект обсудят осенью

Депутаты готовят к внесению в Госдуму в осеннюю сессию законопроект, который должен разрешить онлайн-торговлю алкоголем на маркетплейсах. Об этом рассказал «Ведомостям» источник, близкий к Администрации Президента, и подтвердил собеседник в отраслевой ассоциации.

Проект закона был обновлен после обсуждения. Сейчас онлайн-торговля алкоголем запрещена. С предложением ее легализации выступил в июне 2023 г. сенатор Андрей Клишас. Он направил в Правительство и в государственно-правовое управление (ГПУ) Президента подготовленный им законопроект о внесении поправок для получения отзыва.

Предлагалось внести поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и в статью 151 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Обсуждение проекта

ГПУ запросило мнение по этому вопросу у отраслевых министерств и ведомств, в частности Минпромторга, ФАС, Росалкогольрегулирования (РАР, теперь «Росалкогольтабак регулирование») и др. Все они «концептуально поддерживают» законопроект, но со своими замечаниями в части маркировки алкогольной продукции, блокировки сайтов-нарушителей и др.

Минфин в ответ на письмо ГПУ дал заключение, в котором, как пишут «Ведомости», поддержал инициативу при условии «обеспечения достаточного контроля за осуществлением такой деятельности».

Направление заключения подтвердил изданию и представитель РАР. В нем говорится о необходимости существенной доработки: «В частности, это касается закрепления на федеральном уровне механизма ведения реестра владельцев сайтов [продающих спиртное], а также определения механизма контроля за оборотом в системе ЕГАИС».

В заключении Минфина предлагается вывести маркетплейсы из-под ответственности за нарушения при онлайн-продаже алкоголя. В министерстве считают, что ответственность должен нести продавец, а не посредник.

В ФАС с этим не согласились, там видят необходимость ввести ответственность всех лиц, участвующих в процессе продажи и доставки потребителям алкогольной продукции дистанционным способом.

За и против

Маркетплейсы поддерживают и предложение разрешить интернет-торговлю алкоголем, и точку зрения Минфина об освобождении их от ответственности за нарушения. Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, который участвовал в разработке законопроекта, разрешающего онлайн-оборот спиртного, сообщил «Коммерсанту», что они готовы начать торговлю.

Около 80 % россиян не знают о том, что онлайн-торговля алкоголем запрещена, им просто не приходит в голову, что обычный товар, стоящий в открытом доступе на полках любого розничного магазина, нельзя купить через интернет. Половина опрошенных, которые знают о запрете, считают, что он неэффективен. Такие данным ВЦИОМ и РОМИР приводила «Российская газета» в июне 2023 г.

Госбюджет страдает из-за развития «серого» рынка онлайн-торговли алкоголем. Объем недополученных из-за этого налоговых доходов в 2022 г. оценивается Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) в более чем в 20 млрд руб., пишет издание.

От отмены запрета могут выиграть и добросовестные предприниматели. Через несколько лет их ущерб от теневого рынка алкоголя может составить 130 млрд руб. по оценке НИФИ Минфина России. Для небольших винодельческих хозяйств, которые не интересны крупным торговым сетям, легальная продажа через интернет даст огромный потенциал для развития. Это мнение руководителя Московского логистического центра ОАО АПФ «Фанагория» Юрия Левдонского.

Однако покупателям, которые решились заказать напитки через интернет, может попасться опасная для жизни продукция. Если «Мистер Сидр», из-за отравления которым пострадали больше 90 человек, продавался во вполне легальных заведениях, то онлайн-продажи алкоголя вообще никто не контролирует, а это значит, что вероятен риск новой волны отравлений, предупреждают эксперты, опрошенные «Российской газетой».

Продажи онлайн откроют более широкие возможности для злоумышленников, желающих заработать на продаже алкоголя, сказал «Парламентской газете» в июне 2023 г., когда обсуждалась инициатива Клишаса, сенатор Артем Шейкин. «Если интернет-продажи алкоголя будут легализованы, то при строгом соблюдении всех ограничений нужно будет контролировать виртуальное пространство, поскольку там могут начать появляться подменные сайты», — отметил он.

Противники идеи есть в МВД и Минздраве, как писал в июле 2023 г. «Коммерсант». В МВД, например, высказывали опасения, что россияне начнут посягать на курьеров, которые будут доставлять спиртное. А Минздрав планирует за ближайшие семь лет на 15% снизить потребление спиртного в России. Видимо, ведомство считает, что онлайн-продажи алкоголя в этом деле ему не очень помогут.

Методы защиты

Возраст покупателя алкоголя — это один из ключевых вопросов в организации торговли спиртным онлайн. Чтобы минимизировать риск продажи спиртного несовершеннолетнему, в Торгово-промышленной палате (ТПП) в мае 2023 г., как писали «Ведомости», предлагали ввести систему подтверждения на портале «Госуслуги».

При оформлении заказа пользователь будет инициализироваться на госпортале, а получать заказ он будет при предъявлении QR-кода, сгенерированного там. Эта же система, как считают в ТПП, будет блокировать выдачу алкоголя в ночное время суток. Внесенный Клишасом в июне 2023 г. на рассмотрение Правительства законопроект по данным «Российской газеты» содержал эти положения.

«Продажи в интернете даже более прозрачные и безрисковые, нежели в традиционной рознице, потому что здесь всегда остается цифровой след. Технологии позволяют сделать форму авторизации на сайте через "Госуслуги", например, для того, чтобы подтвердить возраст покупателя. Кроме того, курьер уже при встрече с клиентом может запросить у него дополнительный код — двухфакторная авторизация», — сказал корреспондентам радио «Коммерсант FM» Артем Соколов.

С защитой от недобросовестных продавцов сложнее. В интернете сейчас проще наткнуться на контрафакт. Власти планируют создать отдельный реестр сайтов, которые смогут предлагать спиртное. Чтобы попасть в перечень, придется заплатить госпошлину. Легализация рынка, впрочем, проблему не решает, сказал «Коммерсанту» гендиректор компании AST Леонид Рафаилов: «Когда продажа алкоголя физическому лицу совершается через интернет, то у контролирующего органа нет возможности осуществить даже случайную проверку той бутылки, которая будет ему доставлена. Поэтому организация, осуществляющая онлайн-торговлю, должна иметь разрешение в виде лицензии».