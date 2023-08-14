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Надо вложить 300 миллиардов, чтобы «допилить» ОС «Аврора» до iOS и Android

Для доработки и адаптации ОС «Аврора» потребуется 300 млрд руб. до 2027 г., заявили в Роскомнадзоре. В России также предложили создать ассоциацию разработчиков мобильных ОС для ухода от зависимости от американских платформ.

Вложения в «Аврору»

Доработку и адаптацию к устройствам российскую мобильную операционную систему (ОС) «Аврора» оценили в 300 млрд руб. до 2027 г. Об этом завили представители Роскомнадзора на совещании с разработчиками мобильных ОС и производителями смартфонов, пишет «Коммерсант».

Предполагается, что в 2027 г. ОС «Аврора» выйдет в потребительский сегмент.

На встрече с Роскомнадзором также прозвучала идея создания в России ассоциации разработчиков мобильных ОС, сообщил собеседник издания. Об этом и о сумме инвестиций в ОС «Аврора» знает и гендиректор НТЦ ИТ РОСА Олег Карпицкий.

На совещании, которое состоялось 9 августа 2023 г., обсуждали независимость отечественных сетей. На нем присутствовали представители «Аквариуса», Yadro, «Лаборатории Касперского» и прочие.

Для чего это нужно

По данным источника издания, на совещании обсуждалось повышение конкурентоспособности российских мобильных ОС («Аврора», «Роса» и других). При условии развития этих систем, власти рассчитывают, что их можно будет использовать не только госслужащим и сотрудникам компаний, но и обычным пользователям.

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Фото: «Ростех»
Роскомнадзор оценил доработку «Аврора» в 300 млрд рублей

Представитель Роскомнадзора сообщил изданию, что уменьшение зависимости российских сетей от иностранных мобильных платформ сейчас обсуждается. По его словам, в диалоге принимают участие российские производители мобильных устройств, ОС, а также приложений. Однако представитель службы отметил, что финансирование операционных систем «не являются предметом совещаний».

Как подтвердил изданию советник директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Алтухов, власти хотят уйти от полного доминирования на российском рынке американских мобильных ОС.

Однако гендиректор НТЦ ИТ РОСА, считает, что эффективнее вкладывать средства в развитие приложений для российских ОС. Сейчас, например, ОС «Аврора» все еще не может закрыть основные потребности заказчика из-за отсутствия необходимых пользователю приложений, отметил собеседник издания среди разработчиков ПО. Хотя для этой ОС и появляются новые программы, добавил он.

История «Авроры»

ОС «Аврора» была разработана на основе ОС Sailfish, созданной выходцами из Nokia, основавшими компанию Jolla. В 2015 г. компании-разработчики Sailfish начал контролировать бизнесмен Григорий Березкин. Спустя три года мобильный оператор «Ростелеком» выкупил у предпринимателя контрольный пакет в организациях «Открытая мобильная платформа» (занимается разработкой «Авроры») и «Вортон», владеющих правами на Sailfish.

Сразу после случился ребрендинг — ОС «Аврору» начали развивать и продвигать как отечественную мобильную операционную систему, которая не зависит от иностранных вендоров ПО. Она получила сертификации ФСБ и ФСТЭК. В то же время, все эти гаджеты используют, в основном сотрудники госсектора и госкорпораций, на обычного потребителя ОС «Аврора» не ориентирована.

В середине декабря 2022 г. Минцифры одобрило проект «Ростелекома» в рамках дорожной карты развития «Нового общесистемного ПО» до 2030 г. Стоимость проекта, в рамках которого планируется выпуск партнерами 70 млн мобильных устройств для всех сегментов рынка — около 480 млрд руб.

В июле 2023 г. стало известно о том, что Минпромторг попросил российские производителей смартфонов и планшетных ПК разработать график адаптации мобильной ОС «Аврора» на свои устройства и начать продавать их в потребительском сегменте.

Кристина Холупова

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