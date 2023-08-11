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Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

Министерство обороны Индии переходит с Windows на национальную операционную систему Maya OS, решение о начале разработки которой было принято еще в 2021 г. после серии мощных хакерских атак на критическую инфраструктуру страны. В основе Maya OS лежит популярный дистрибутив Linux Ubuntu.

ОС для военных

Министерство обороны Индии планирует перевести принадлежащие ему компьютеры, работающие под управлением Microsoft Windows, на национальную операционную систему Maya OS, пишет Indian Express.

Решение о миграции вычислительной инфраструктуры на Maya OS ведомство приняло в ответ на возросшую угрозу кибератак с использованием вредоносного ПО, которые, по мнению чиновников, к тому же становятся все более опасными и частыми.

По сообщению издания, новая операционная система в первую очередь будет установлена на ПК, подключенные к интернету, в южном блоке Центрального Секретариата в Нью-Дели, где расположено несколько министерств правительства Индии, в том числе и оборонное ведомство. Процедура миграции, как ожидается, будет завершена до 15 августа 2023 г. Полностью перейти с Windows на Maya OS планируется до конца 2023 г.

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Фото: © laupri / Фотобанк Фотодженика
МО Индии мигрирует на национальную ОС

В апреле 2023 г. ООН объявила о том, численность населения Индии на середину года достигнет 1,4286 млрд человек и превысит численность жителей Китая, что превратит ее самую густонаселенную страну мира. Китай, к слову, занимается разработкой сразу нескольких ОС, претендующих на звание национальной.

Что такое Maya OS

Maya OS – операционная система, созданная индийскими специалистами и базирующаяся на популярном дистрибутиве Linux – Ubuntu компании Canonical.

По данным Indian Express, Maya OS схожа с Windows по функциональности и пользовательскому интерфейсу.

В Maya ОС реализован особый набор функций безопасности под названием Chakravyuh, что в переводе с хинди означает «ловушка». Судя по описанию, представленному изданием, Chakravyuh совмещает в себе функции антивируса и брандмауэра, то есть предназначена для защиты от вредоносного ПО и фильтрации опасных сетевых соединений.

В числе преимуществ Ubuntu, унаследованных Maya OS, издание, в частности, отмечает высокий уровень безопасности, которая та способна обеспечить: «В отличие от Windows, для которой существует большое количество вредоносных программ, и которая содержит большое количество уязвимостей, для Ubuntu создано очень мало вредоносного ПО и эксплойтов».

Отдельно подчеркивается открытость системы, благодаря чему все желающие имеют возможность изучать, модифицировать и улучшать код ОС, что якобы положительно сказывается на безопасности продукта.

В марте 2023 г. CNews писал о том, что небольшая группа «белых» хакеров менее чем за трое суток выявили в Ubuntu три серьезных уязвимости нулевого дня.

Не может Linux гарантировать 100-процентную защиту и от программ-шифровальщиков.

Кем разработана ОС

Maya OS разработана минобороны Индии при участии ряда государственных структур, в том числе Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation; DRDO), Центра развития передовых вычислений (Centre for Development of Advanced Computing; C-DAC), Национального центра информатики (Nation Informatics Centre; NIC).

Среди разработчиков ОС числятся частные софтверные компании из Индии, отмечает Indian Express, но не уточняет, какие именно.

Процесс разработки Maya OS занял в общей сложности шесть месяцев.

Кибератаки на индийскую инфраструктуру

Идея о создании Maya OS у индийских чиновников зародилась в 2021 г. после серии кибератак на критическую информационную инфраструктуру и оборонные системы страны.

Новая ОС, по задумке минобороны Индии, должна была стать более безопасной и надежной альтернативой Microsoft Windows.

В 2019 г. атаке северокорейской хакерской группировки Lazarus подверглась атомная электростанция «Куданкулам», компьютеры которой работали под управлением Windows.

В 2020 г. в результате киберинцидента, за которым, по мнению индийских властей, стоят китайские группировки, была выведена из строя энергосистема Мумбаи.

В 2022 г. была взломана система мониторинга наводнений в Гоа, а также пострадали от действий кибервымогателей авиаперевозчик SpiceJet и крупная нефтяная компания Oil India Limited.

Дмитрий Степанов

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