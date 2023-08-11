VK уходит с Лондонской биржи и переезжает в Россию

VK уходит с Лондонской биржи и переводит место своей регистрации с Британских Виргинских островов в особый административный район в Калининградской области. Первичным местом листинга для VK станет Московская биржа.

VK без LSE и Британских Виргинских островов

Совет директоров и акционеры интернет-холдинга VK утвердили решение о редомиляции компании. Она меняет место своей регистрации с Британских Виргинских островов на Россию - VK будет иметь статус Международной компании публичного акционерного общества (МКПАО). Местом регистрации станет специальный административный район - остров Октябрьский Калининградской области.

Одновременны были утверждены решения о делистинге глобальных депозитарных расписок (GDR), выпущенных на акции компании, и еврооблигаций VK с Лондонской фондовой бирже (LSE). Соответствующие уведомления будут направлены в адрес Управления по финансовому регулированию и контролю Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Теперь первичным листингом для VK станет Московская биржа.

Как VK выходила на биржу и меняла акционеров

VK провела первичное размещение акций (IPO) на LSE в 2010 г. На тот момент компания называлась Mail.ru Group, до того - фонд DST. Также компания получила листинг на Московской бирже.

Фото: https://photogenica.ru/zoom/PHX125587682/ VK уходит с Лондонской биржи и переводит место своей регистрации в Калининградскую область

В конце 2021 г. контроль над VK перешел к структурам, дружественным «Газпрому» - Газпромбанку и страховой компании «Согаз». Тогда же компанию возглавил Владимир Кириенко, сын замглавы Администрации Президента России Сергея Кириенко.

Проблемы VK с LSE

В начале 2022 г. LSE приостановила торги акциями VK. Такая же судьба ждала большинство компаний с российскими корнями, имевших листинг на зарубежных фондовых площадках. Также Владимир Кириенко оказался под санкциями Великобритании и США.

Позднее VK продала свое игровое подразделение my.com, имевшее большую активность на международных рынках. Сумма сделки составила $642 млн. В феврале 2023 г. совет директоров VK утвердил возможность редомиляции компании в Россию.

Весной 2023 г. VK столкнулась с трудностями с публикацией своих новостей на сайте LSE. Основной провайдер новостей на этом ресурсе RNS, как и сторонние провайдеры, отказались сотрудничать с VK и другими компаниями с российскими корнями.

Решение об уходе VK с LSE в компании объясняют нахождением большинства своих активов на территории России и невозможностью публикации новостей на сайте биржи.

«Редомиляция VK в России повысит интерес российских инвесторов к ценным бумагам компании, так как исчезает риск блокировки принадлежащих россиянам ценных бумаг в иностранных депозитариях (с этой проблемой в 2022 г. столкнулись многие российские инвесторов, покупавшие иностранные ценные бумаги), - полагает директор департамента корпоративных финансов «ИВА Партнерс» Артем Тузов. - Кроме того, если VK начнет платить дивиденды, то будет отсутствовать риск их неполучения российскими акционерами».

Судьба других российских компаний на LSE

Другие компании с российскими корнями, связаныне с высокими технологиями, АФК «Система» и Softline, также покинули LSE. Торги акциями АФК «Система» на LSE были приостановлены еще в начале 2022 г. Тогда же под санкции Великобритании попал основной владелец корпорации Владимир Евтушенков.

В начале 2023 г. под санкциями Великобритании также оказались члены семьи Владимира Евтушенкова, включая его сына и совладельца АФК «Система» Феликса. После этого уже сама АФК «Система» стала считаться подсанкционной структурой в Великобритании. За этим последовал окончательный уход корпорации с LSE.

Softline пошла другим путем. Ее листинг на LSE не прекращался, но из-за разрыва связей между Лондонской и Московской биржах объем торгов акциями компании на LSE стал незначительным. В итоге компания переименовалась в Noventiq и продала свое российское подразделение «Софтлайн». С LSE компания Noventiq уходит и планирует разместиться на американской бирже Nasdaq.