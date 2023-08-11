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Правительство выделило 3,3 млрд руб. на центр информационной безопасности

Правительство выделило на создание и функционирование центра информационной безопасности более 3,3 млрд руб. Центр будет частью структуры АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии», который курируется ФСБ.

Защита цифровых систем

В России появится отраслевой центр информационной безопасности. Распоряжение о выделении на его создание и функционирование более 3,3 млрд руб. подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном сайте government.ru.

Первоначально предполагалось, что центр начнет работу в 2024 г., но с учетом геополитической ситуации было решено «ускориться», как сообщает «Интерфакс».

Мишустин заявил на заседании Правительства 10 августа 2023 г., что в условиях внешнего давления особенно важно стимулировать развитие собственных разработок в самых разных отраслях, в том числе, в тех, которые обеспечивают сохранность значимых для граждан и бизнеса сведений и бесперебойность функционирования критической инфраструктуры страны.

«У нас должны появиться собственные решения, повышающие защищенность цифровых систем, пользовательских данных и учетных записей граждан», – отметил глава Правительства.

На что потратят деньги

Средства резервного фонда Правительства выделили на создание инфраструктуры и лабораторий, где будут проводиться научно-исследовательские и опытно-конструкторских работы в области информационной безопасности.

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Фото: DCStudio на Freepik
Из резервного фонда Правительства выделили более 3,3 млрд руб. на научно-исследовательские работы в области информационной безопасности

Планируется разработка ИТ-технологий с криптографическими алгоритмами и протоколами защиты информации. Такие технологии необходимы при развитии цифровых сервисов, информационных систем и телекоммуникационных сетей связи.

В Распоряжении Правительства прописаны конкретные цели. До конца 2023 г. должны быть проведены девять научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и подготовлены к практической реализации семь доверенных отечественных решений в области информационных технологий с внедренными механизмами обеспечения информационной безопасности.

Работа Центра, как ожидается, позволит ускорить массовое внедрение российских ИТ-технологий обеспечения информационной безопасности. Центр будет функционировать в структуре автономной некоммерческой организации «Национальный технологический центр цифровой криптографии».

Контроль за расходованием выделенных средств будет осуществлять Минцифры.

Информационную безопасность курирует ФСБ

АНО «Национальный технологический центр цифровой криптографии» (НТЦЦК) было создано в конце 2022 г. Формирование технологической инфраструктуры центра должно завершиться до конца 2024 г. В марте 2023 г. CNews писал, что для него набирают персонал.

Генеральным директором этой организации является Александр Аверин, согласно данным базы «Контур.Фокус». Аверин ранее возглавлял завод высоковольтного кабеля «Эстралин».

Создание НТЦЦК включено в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Куратором проекта было указано ФСБ, а в наблюдательный совет согласно постановлению Правительства должны были войти представители Минцифры, Минпромторга и ФСБ.

На создание центра федеральный бюджет выделит до конца 2024 г. 11,5 млрд руб.

Анна Любавина

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