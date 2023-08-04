В России создана автоматизиранная система блокировки с мошеннических звонков и ссылок

ВТБ совместно с Минцифры запустили автоматизированную систему для блокировки мошеннических звонков и фишинговых ссылок. Автоматизация позволила ускорить блокировку мошенников в три раза и в два раза сократить количество атак.



Автоматизированный сервис

ВТБ вместе с Минцифры реализовал автоматизированный сервис сбора мошеннических телефонных номеров и фишинговых ссылок, сообщила агентству «Прайм» пресс-служба банка.

«Успех борьбы с мошенниками зависит от оперативной реакции и высокой скорости блокировки их номеров. Поэтому мы предложили автоматизировать процесс передачи данных о таких подозрительных звонках и реализовали его совместно с Минцифры», — прокомментировал в сообщении заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«Мы уверены, что новая технология будет эффективной для всего рынка, поэтому планируем масштабировать эту технологию для всех игроков банковского рынка, чтобы вместе обеспечить защиту как можно большему числу россиян», – отметил Печатников. Раньше процесс сбора, анализа, проверки и дальнейшей блокировки подозрительных звонков мог занимать несколько дней. Автоматизация позволила в три раза ускорить блокировку злоумышленников с помощью операторов связи и предотвратить до 50% потенциальных атак на клиентов ВТБ, добавил он.

Взялись за мошенников

Недавно в «Билайне» зафиксировали самую долгую атаку за все время наблюдений: мошенник пытался дозвониться до абонента в течение почти трех часов и за это время совершил 1,43 тыс. попыток вызова. Об этом представитель оператора сообщил CNews третьего августа 2023 г.

Фото: Freepik Запущена автоматизированная система блокировки мошеннических звонков

ВТБ стал первым российским банком, который взаимодействует с Минцифры в части анализа данных о звонках и сообщениях мошенников. С начала 2023 г. в банк поступило более трех млн обращений клиентов о мошеннических звонках из мессенджеров, чат-бота и контакт-центра банка. А в 2022 г. банк зафиксировал почти 27 тыс. страниц, аккаунтов в социальных сетях и сайтов, копирующих его бренд, как сообщил второго августа 2023 г. в интервью «Россия 24» Печатников.

По сравнению с I полугодием 2022 г. общий объем фишинга в России за тот же период 2023 г. вырос примерно на 40%. В интервью телеканалу Печатников даже предложил перевести российские банки на единый домен, для регистрации на котором потребуется действующая лицензия кредитной организации. Действующий домен «.ru» этого не требует, писал CNews.

Борьба на государственном уровне

У операторов связи в России существует единая система «Антифрод» для блокировки звонков с подменных номеров. Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) запустил ее в декабре 2022 г. В государственной программе «Информационное общество» на развитие этой системы с 2022 г. по 2024 г. предусмотрено 912 млн руб. К ней постепенно должны подключиться все операторы связи. Подключается бесплатно, но за неподключение предусмотрен штраф от 600 000 руб. до одного млн руб., писали «Ведомости».



Существует и система мониторинга фишинговых сайтов. «Антифишинг» Минцифры запустил в июне 2022 г. Информсистема автоматически выявляет сайты, которые маскируются под официальные ресурсы госорганов, компаний, популярных маркетплейсов и социальных сетей. Разработка системы и развертывание инфраструктуры обошлись госбюджету в 240 млн руб. Об этом CNews сообщили представители министерства.