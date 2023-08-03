В России создано ПО «ускоряющее передачу данных в восемь раз»

Структура «Ростеха» разработала ПО, которое в восемь раз повысит скорость передачи данных в КВ-диапазоне (короткие волны). Такого результата можно добиться без увеличения количества оборудования. Коротковолновая связь применяется для резервирования проводных и спутниковых каналов, а также в районах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой.

Выше скорость — меньше оборудования

Омский НИИ приборостроения (входит в «Ростех») реализовал на базе радиомодема и ПО КВ-радиолинию передачи файлов «Сатурн». Решение позволит в восемь раз повысить скорость передачи данных в КВ-диапазоне (короткие волны, диапазон радиоволн с частотой от 3 МГц до 30 МГц) без увеличения количества радиооборудования, говорится в сообщении компании.

Такой результат достигается за счет расширения полосы сигнала. Решение может применяться для резервирования проводных и спутниковых каналов, а также в районах со слаборазвитой телекоммуникационной инфраструктурой. По словам разработчиков, увеличение мощности передатчика до 500 Вт позволило поднять предельную скорость до значений эквивалентных использованию восьми традиционных комплексов КВ-радиосвязи с полосой 3,1 кГц.

Алгоритмы, заложенные в ПО радиолинии и радиомодема, позволяют в автоматическом режиме подключать связь, зондировать частоты, назначать рабочие частоты и скорость передачи данных, осуществлять адаптацию по частоте, полосе сигнала и скорости передачи данных. Пакеты, принятые с ошибками, автоматически перезапрашиваются, что обеспечивает гарантированную доставку файлов.

Проблема КВ-радиосвязи

Для традиционных комплексов КВ-радиосвязи характерна низкая скорость передачи данных и высокие требования к квалификации персонала. Решение «Ростеха» помогает увеличить скорость за счет специальных алгоритмических решений, а не за счет наращивания числа трактов передачи. Для организации радиолинии не требуется дуплексный режим работы, достаточно одного трансивера и одной приемопередающей антенны.

В ходе испытаний нового решения, проведенных на скачковых радиотрассах, было организовано более 2,5 тыс. сеансов передачи файлов объемом от 250 Кбайт до 2,5 Мбайт. Оборудование тестировалось на радиотрассе протяженностью 200 км при работе в полосе 24 кГц и мощности передатчика 100 Вт.

Разработки «Ростеха»

«Ростех» объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах России. Холдинг развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях (авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др.). Консолидированная выручка холдинга по итогам 2022 г. превысила 2,1 трлн руб.



В июне холдинг «Ростех» разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью. В тот же месяц госкорпорация сообщила о начале серийного производства базовых станций стандарта DMR.

В июле CNews писал о том, что совместная компания «Ростеха» и АФК «Системы» займется производством электроники.