Для российских чиновников создается сеть связи с устройствами в специальном исполнении

ФСО начала создавать в Москве защищенную сеть передачи данных, предполагающую оснащение госслужащих специальных абонентскими устройствами. Стоимость проекта составляет 6,2 млрд руб.

Создание защищенной сети связи для чиновников

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» содержит мероприятие, подразумевающее создание цифровой защищенной инфраструктуры связи в органах государственной власти, в том числе обеспечено оснащение цифровыми абонентскими средствами.

Речь идет о создании сети передачи данных на основе высокоскоростных каналов связи, защищенных криптографическими методами, для существующих и перспективных сетей и систем специальной связи информации. При этом ключевые должностные лица в системе государственного управления должны будут обеспечены цифровыми абонентскими средствами в специальном исполнении.

Фото: nikitabuida на Freepik ФСО создает в Москве защищенную сеть передачи данных, предполагающую оснащение госслужащих специальных абонентскими устройствами

Мероприятием занимается Федеральная служба охраны (ФСО). Федеральный бюджет потратит на это мероприятие в 2021-2024 гг. 6,2 млрд руб. Пресс-служба ведомства сообщила CNews, что данный проект реализуется службой в Московском регионе.

Возможное участие «Аквариуса» в проекте

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что ФСО строит сеть сотовой связи четвертого поколения (4G) стандарта LTE на доверенном отечественном оборудовании с функциями профессиональной радиосвязи. Поставщиком абонентских устройств для проекта, по его сведениям, является «Аквариус».

«Аквариус» с 2021 г. ведет работы по созданию защищенных карманных компьютеров (КПК) с функциями мобильной связи, которые, в том числе, предназначены для нужд военных. Первоначально данные устройства работали на базе KasperskyOS (создана «Лабораторией Касперского»), затем они были переведены на ОС «Аврора». В «Аквариусе» не стали комментировать свое участие в проекте ФСО.

ФСО и Rsnet

ФСО уже управляет защищенной сетью связи для государственных ведомств – Rsnet. В 2015 г. Президент России Владимир Путин поручил до конца 2017 г. обеспечить подключение к интернету через сеть Rsnet всех федеральных и региональных органов власти, Администрации Президента, Правительства, Государственной Думы, Совета Федерации, Следственного комитета, прокуратуры и судебных органов.

Согласно тому же федпроекту «Информационная инфраструктура», на развитие Rsnet в 2019-2024 гг. федеральный бюджет выделит 3,7 млрд руб. Еще 1,13 млрд руб. за указанный период будет выделено на создание распределенной системы управления и мониторинга информационной безопасности российского государственного сегмента сети интернет с высокой производительностью системы очистки трафика.

Таким образом, всего в 2019-2024 гг. из федерального бюджета на нужны Rsnet будет выделено 4,83 млрд руб. Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что новый проект ФСО – это аналог Rsnet, только вместо автоматизированных рабочих мест (АРМ) там будут использоваться абонентские устройства.