Власти рекомендуют запретить iPhone на промышленных предприятиях России

Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям России запретить сотрудникам использовать iPhone. Подобные запреты уже коснулись сотрудников таможни, Ростеха, Минпромторга, Минцифры, Минпросвещения.



Отказ от Apple

Минпромторг рекомендовал промышленным предприятиям России в целях защиты информации запретить сотрудникам использовать iPhone. Об этом заявил первый замглавы министерства Василий Осьмаков, пишут РИА «Новости».

Представитель Минпромторга подтвердил, что распоряжение уже было направлено российским промышленным предприятиям. Запрет касается использования для служебной деятельности мобильных устройств компании Apple, включая телефоны и смартфоны.

В чем может быть причина

В начале июня 2023 г. на официальном сайте ФСБ сообщила, что обнаружила и пресекла разведывательную акцию американских спецслужб, которые использовали мобильные телефоны фирмы Apple для слежки за интересующими их лицами в России и за рубежом. Заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки.

В июле 2023 г. вышли прямые запреты на использование техники Apple для передачи служебной информации для таможни, Ростеха, Минпромторга, Минцифры, Минпросвещения.

Для сотрудников Минпросвещения запрет сформулирован в документе Р-159 от 18 июля 2023 г. за подписью исполняющего обязанности министра просвещения Александра Бугаева: «Исключить с 18 июля 2023 г. использование федеральными государственными гражданскими служащими Министерства просвещения Российской Федерации, работниками Министерства просвещения Российской Федерации, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской, а также сотрудниками организаций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, устройств, произведенных компанией-производителем Apple Inc., при производстве, передаче и распространении любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей». Документ попал в распоряжении «Российской газеты».