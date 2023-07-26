Российской Федерации отказали во включении продукта в Реестр российского ПО

Экспертный совет при реестре отечественного ПО Минцифры отклонил заявку на продукт, правообладателем которого выступает Российская Федерация.

Во включении отказать

Как выяснил CNews, программе для трехмерного геофильтрационного и геомиграционного моделирования (GeRa/V2) было отказано во включении в реестр отечественного ПО при Минцифры. Это следует из протокола заседания экспертного совета по программному обеспечению от 3 июля 2023 г. (опубликован был позже).

В приложении к этому протоколу указано, что заявителем (что эквивалентно правообладателю) выступала «Российская Федерация».

Изучение прочих документов показывает, что в реальности разработчиком продукта являлся Институт проблем безопасного развития атомной энергетики Российской академии наук (ИБРАЭ РАН), входящий в контур управления «Росатома».

То есть формально заявка была подана «Российской Федерацией в лице “Росатома”». При этом, по данным госкорпорации, в разработке решения также принимал участие Институт вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН.

На данный момент из 17,2 тыс. продуктов в реестре за РФ числится 37 решений. Из них четыре имеют указание на коллективное авторство, в том числе и первая версия отклоненного сейчас продукта — GeRa/V1. Она была внесена в реестр 1 июня 2022 г.

Напомним, на рассматриваемый реестр при проведении своих софтверных закупок обязаны ориентироваться госорганы и отчасти компании с госучастием. То есть отсутствие решения в этом реестре по сути закрывает ему путь на закупки по 44-ФЗ и ограничивает по 223-ФЗ.

Что известно о причинах отказа

Представители ИБРАЭ РАН ситуацию с отказом в регистрации GeRa/V2 не смогли прокомментировать CNews в течение шести дней.

Из протокола заседания экспертного совета видно, что мнения членов этого образования разделились. Из 16 проголосовавших человек за отказ выступило 12. Двое оказались к GeRa/V2 благосклонны.

Впрочем, анализ протоколов работы совета показывает, что это вполне стандартное распределение голосов, причем не только при отказах, но и при одобрении.

Один из членов экспертного совета рассказал CNews, что продукт не попал в реестр по достаточно формальным причинам. По его словам, заявители не предоставили необходимые документы относительно прав на ПО. «Ничего интересного. Соберут бумаги и мозги в кучу и повторно подадутся», — добавил он.

Что собой представляет решение

«Код GeRa (Geomigration of Radionuclides) — расчетный код, предназначенный для трехмерного гидрогеологического моделирования процессов геофильтрации и геомиграции загрязнений в подземных водах, — говорится на сайте “Росатома”. — Применяется при обосновании безопасности объектов использования атомной энергии. Позволяет проводить полный цикл гидрогеологического моделирования: построение геологической модели и ее параметризация, наполнение базы данных мониторинга, создание расчетной сетки, непосредственно геофильтрационные и геомиграционные расчеты, визуализация и верификация результатов моделирования».

По данным госкорпорации, в настоящее время существует уже три версии кода GeRa, первая из которых (GeRa/V1) прошла государственную аттестацию в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). «Вторая версия (GeRa/V2) находится в настоящее время в процессе аттестации, третья — в стадии разработки», — отмечается на сайте «Росатома».