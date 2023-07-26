Основатель российской ИБ-компании получил 14 лет строгого режима за госизмену

Основателя Group-IB Илья Сачков приговорен к 14 годам заключения по делу о госизмене — на 4 года меньше, чем просило обвинение. Обстоятельства дела публично не доступны, его материалы засекречены. Известно, что у Сачкова нашли визитные карточки сотрудников ФБР, посольств США и Великобритании в России, сотрудников британского МИД.

Тюрьма для ИТ-шника

Московский городской суд назначил 14 лет колонии строгого режима по делу о госизмене Илье Сачкову — основателю ИБ-компании Group-IB (в настоящее время F.A.C.C.T.), передает «Интерфакс».

Сачкову также назначено ограничение свободы сроком на один год и штраф в размере 500 тыс. руб., говорится в приговоре.

ИБ-эксперт был признан виновным в противоправных деяниях, которые описаны в ст. 275 Уголовного кодекса России. Она предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 20 лет.

Ранее обвинение запросило для Сачкова 18 лет колонии. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Процесс в отношении Сачкова прошел в Мосгорсуде в закрытом режиме — материалы уголовного дела засекречены.

ИБ-бизнесмен был арестован 29 сентября 2021 г. Вплоть до задержания он был участником ряда экспертных комитетов в области киберпреступности при Министерстве иностранных дел, Госдуме, Совете Европы и ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Он участвовал во встречах российского премьер-министра Михаила Мишустина с представителями ИТ-отрасли и трижды встречался с Президентом России Владимиром Путиным.

Group-IB — это международная компания с российскими корнями в сфере информационной безопасности, которая занимается предотвращением кибератак, борьбой с мошенничеством и защитой брендов от цифровых рисков. На сайте организации сообщается, что теперь Group-IB Global Private Ltd. управляет активами компании в Азии, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Что инкриминируется Сачкову

«В суде установлено, что в 2011 г. Сачков, действуя по заданию иностранной разведывательной службы, собрал и передал ее представителям сведения, составляющие государственную тайну», — приводит «Интерфакс» слова представителя Генпрокуратуры.

Предварительное следствие по уголовному делу проводилось Следственным управлением ФСБ, процессуальный надзор осуществлялся управлением по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Гепрокуратуры, добавили там.

Издание сообщает, что в резолютивной части приговора Сачкову фабула дела не описывалась, однако из нее следовало, что при деле имеются такие вещественные доказательства как «различные технические устройства, в частности, мобильный телефон и ноутбук, а также визитные карточки сотрудников ФБР, сотрудников посольств США и Великобритании в России и сотрудников британского МИД».

Что стало с детищем Сачкова

В июле 2022 г. стало известно о планах Group-IB разделить российские и международные активы. Для работы на территории в России и СНГ была создана новая автономная структура.

В апреле 2023 г. российские активы Group-IB получили местные акционеры и топ-менеджмент. Российская компания обрела новое название F.A.С.С.T, что расшифровывается как Fight Against Cybercrime Technologies (технологии для борьбы с киберпреступлениями).

Group-IB была основана Сачковым и Дмитрием Волковым в 2003 г. в Москве. С ноября 2018 г. штаб-квартира Group-IB размещена в Сингапуре. Поначалу организация занималась расследованием киберпреступлений. В 2012 г. Group-IB начала разрабатывать собственные технологические решения для защиты от кибератак, фишинга, мошенничества и нарушений интеллектуальной собственности.